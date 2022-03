Al via il rinnovo delle esenzioni sanitarie

AsuGi comunica che dall'1 aprile si possono effettuare le esenzioni ticket per status e reddito E01, E03, E04. Pernon creare assembramenti o allungare i tempi di attesa per ricevere il servizio, si consiglia di non concentrarsi agli sportelli durante la prima settimana.

Per l’area giuliana, si ricordano anche le altre modalità di richiesta di esenzione o di rinnovo attraverso gli strumenti informatici che non necessitano di presentarsi allo sportello per fare la domanda. I Cup dei presidi ospedalieri giuliani e isontini dedicheranno sportelli ad hoc, fermo restando che ogni sportello dei CUP, sia dell’area ospedaliera che territoriale, farà fronte alla richiesta di rilascio delle esenzioni se gli altri servizi risulteranno già serviti.

Gli sportelli saranno attivi con i seguenti orari:

Per l’Area Giuliana

• Ospedale Maggiore dal 1 al 15 aprile 2022: dal lunedì al venerdì con orario 9:00-12:00 e 15:00-17:00 presso l'ufficio esenzioni sito al piano terra di Piazza dell'Ospitale 2.



• Ospedale Maggiore dal 19 al 30 aprile 2022: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 presso l'ufficio esenzioni sito al piano terra di Piazza dell'Ospitale 2.Dal 1 al 30 aprile 2022• Cup Ospedale di Cattinara dal lunedì al venerdì con orario 09:00 – 12:00• Distretto 1 - Aurisina il martedì dalle 9:30 alle 11:30• Distretto 1 - Opicina il lunedì e il giovedì dalle 11:00 alle 13:00• Distretto 3 - Muggia dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:30

Per l’Area Isontina

• Ospedali di Gorizia e Monfalcone: uno sportello dalle 13 alle 19 e tre sportelli dalle 8:30 alle 13

• Distretto di Grado: da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e lunedì e giovedì dalle 14 alle 16

• Distretto di Cormons: da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 13:30

• Distretto di Gradisca: da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:15 e lunedì pomeriggio dalle 13:30 alle 14:30

• Mossa: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 9:30

• Lucinico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 presso Ass. "La Salute".

Per informazioni è attivo il Numero Verde Sanità 800991170 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00