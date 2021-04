Al via la quarta edizione di 'Anziani in Movimento'

Nonostante l’emergenza sanitaria che costringe soprattutto la popolazione anziana a limitare al massimo le attività in presenza, l’Associazione Che Spettacolo non demorde e, grazie al rinnovato sostegno della Fondazione Friuli, presenta per la quarta volta il progetto 'Anziani in Movimento', iniziativa per la divulgazione agli Over 65, ma non solo, dei benefici per quella che è una vita migliore garantita da una mirata e continuativa attività fisica, abbinata alla sana alimentazione.

Il progetto, in origine, prevedeva appuntamenti in tre diversi territori della provincia. Dallo scorso anno, gli incontri sono stati sostituiti con un’attiva presenza sui canali di Telefriuli. Il successo dimostrato dello share televisivo della scorsa stagione ha portato la Fondazione Friuli a rinnovare il suo fondamentale sostegno.

“Il fatto che le persone meno giovani debbano rimanere in casa e, sebbene in moltissimi casi autosufficienti, in uno stato di solitudine forzata, costituisce una criticità che può creare problematiche fisiche e psicologiche", ha detto il confermato presidente Giuseppe Morandini. "Il progetto Anziani in Movimento è perfettamente in linea con il Bando Welfare della Fondazione Friuli che si pone l’obiettivo di dare risposte rapide ed efficaci ai nuovi bisogni emergenti, premiando iniziative innovative dirette a supportare le persone fragili".

La programmazione su Telefriuli, prevista con appuntamento settimanale da giugno a novembre, prevede una serie d'interventi da parte di esperti professori del settore che approfondiranno, in uno spazio di circa 10 minuti, tematiche strettamente collegate alla gestione della vita della persona anziana, che potrà giovarsi anche delle lezioni dimostrative di attività fisica realizzate dal responsabile del progetto, il professor Claudio Bardini, che li guiderà in un percorso virtuoso da realizzarsi tra le mura di casa, utilizzando vari oggetti, dalla sedia al letto o delle semplici bottiglie d'acqua, per un’attività in totale sicurezza.

“E’ bene ricordare che il progetto Anziani in Movimento desidera promuovere il movimento come stile di vita sano nella popolazione adulta e anziana, nel quale l’attività fisica rappresenta un elemento fondamentale", sono le parole di Bardini. "Sono numerosi gli studi che sostengono come una costante attività motoria possa prevenire e aiutare a curare svariate patologie, contrastare le malattie causate da uno stile di vita sedentario e combattere l’invecchiamento e tutte le sue implicazioni su corpo e cervello. Si può proprio dire che se l’esercizio fisico potesse essere racchiuso all’interno di una pillola, sarebbe la medicina più prescritta al mondo".

Fin dalla sua prima edizione il progetto ha visto - salvo l’attuale stop imposto - attività di ginnastica e yoga nei centri toccati da Lumignacco a Manzano, passando per Moimacco, Pagnacco, San Leonardo e Tricesimo. Il Comune di Manzano ha voluto sostenere la divulgazione porta a porta di un flyer informativo con nozioni generiche e una serie di esempi di esercizi al pari di quelli che saranno veicolati attraverso la televisione.

”Grazie alla Fondazione Friuli possiamo essere concretamente vicini, vista l’intuizione di trasferire l’attività sull’elettrodomestico più utilizzato delle nostre case, ai nostri anziani, portatori di valori in via di estinzione che meritano di ricevere, specialmente in questo momento, quel supporto indispensabile per migliorare il loro stato psicofisico che solo l’attività motoria può garantire", chiosa il presidente dell’organizzatrice Massimo Piubello. "Siamo e vogliamo essere vicini a loro, orgogliosi prima che felici di entrare nelle case di tutta la regione”.

L’iniziativa è presentata, nella sua principale espressione e nelle ramificazioni garantite dai comuni, nel rinnovato portale di sport, salute e benessere www.chespettacolo.info.