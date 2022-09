Al via la quarta edizione di Anziani in Movimento

Al via la quinta edizione di Anziani in Movimento, ormai un imperdibile appuntamento per la popolazione anziana dell'ex provincia di Udine e non solo.

Da tre anni, facendo di necessità virtù vista l’emergenza sanitaria, l’iniziativa, organizzata da Massimo Piubello, presidente dell'associazione Che Spettacolo, viene proposta attraverso Telefriuli che, in questa settimana, termina le repliche delle lezioni di attività motoria del 2021 trasmettendo ogni martedì, dal 20 settembre al 27 dicembre, alle 9.45 le nuove puntate di circa 25 minuti.

Puntate tenute in questa edizione dai laureati in Scienze Motorie Anna Iob e Silvio Mattia Russo sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica di Claudio Bardini che così descrive l'iniziativa: "Il movimento migliora la vita a tutte le età ed è la miglior medicina naturale! Sono innumerevoli le evidenze scientifiche che sostengono l’efficacia della pratica dell’attività fisica in età adulta e avanzata. L’esercizio fisico concorre a prevenire diverse malattie, tra cui il diabete, le patologie cardiovascolari, le patologie muscolo-scheletriche come l’osteoporosi ed anche i tumori. Una attività fisica costante, anche moderata, consente di mantenere un peso stabile e contribuisce a far vivere meglio e più a lungo. L’attività fisica incrementa anche il benessere psico-fisico producendo importanti benefici dal punto di vista psicologico e sociale a tutte le età, riducendo anche il rischio di depressione e demenza. Infine, è bene ricordare quanto sosteneva Ippocrate (papà della medicina) Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in eccesso né in difetto, avremmo trovato la strada per la salute”.

Anche questa edizione vede rinnovare l’impegno della Fondazione Friuli che, con il suo indispensabile supporto, garantisce continuità a un progetto nato otto anni fa, con le prime tre edizioni realizzate con altra denominazione per conto dell'allora Provincia di Udine.

"Sollecitare la popolazione anziana a praticare una regolare attività fisica, a casa e all’aperto, per garantire una terza età longeva e in salute e parallelamente incentivare i momenti di aggregazione per evitare che queste persone trascorrano le giornate in completa solitudine e sviluppino quella pigrizia intellettiva che spesso è l’inevitabile conseguenza della mancanza di stimoli. Sono queste le finalità del progetto Anziani in Movimento, finanziato dalla Fondazione Friuli nell’ambito del Bando Welfare, che premia le iniziative più innovative e di maggiore utilità sociale, capaci di garantire soprattutto ai più fragili una vita ricca di stimoli e di opportunità, permettendo a queste persone di continuare ad essere una risorsa per le famiglie e la comunità", commenta Giuseppe Morandini.

"Un aiuto concreto capace di dare risposte rapide ed efficaci ai bisogni emergenti delle persone meno giovani, in una prospettiva inevitabile di progressivo invecchiamento della popolazione dovuto all’aumento dell’aspettativa di vita, che tutti noi vogliamo sia una vita piena, bella e in salute”.

Prestigioso il patrocinio di AsuFc che, per il terzo anno, riconosce l’iniziativa quale scientifica.

Tutte le notizie su Anziani in Movimento – che vede la sua attività anche in presenza in diversi paesi - sono pubblicate online sul portale chespettacolo.info dove, nella pagina dedicata, saranno consultabili tutte le puntate trasmesse da Telefriuli per la loro libera visione anche in orari diversi da quelli programmati in prima e in replica dell'emittente.