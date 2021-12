Al via le vaccinazioni anti-Covid a Grado

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina comunica che si aprono oggi le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per le categorie prioritarie a Grado. Le prenotazioni potranno avvenire con le consuete modalità, attraverso il Call Center Regionale (0434-223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e su web app.

Le vaccinazioni partiranno nelle due giornate del 23 e 30 dicembre al distretto di Grado, con orario pomeridiano (14 – 19.30). A partire dal mese di gennaio, saranno dedicati due pomeriggi alla settimana, non ancora prenotabili.

L'ambulatorio vaccinale è allestito all'interno della sede distrettuale con accesso da via Buonarroti 10. È programmato un appuntamento ogni 6 minuti, con 66 appuntamenti per seduta.

Il Sindaco di Grado, Claudio Kovatsch, ringrazia l'Amministrazione Regionale, in particolare il vicepresidente Riccardo Riccardi, per le pronta risposta, disponibilità e sensibilità. “In questo modo si assicura una risposta di prossimità alla popolazione locale e in particolare quella fascia di popolazione che ha difficoltà a spostarsi presso altri centri vaccinali di AsuGi” afferma il Sindaco.

Si ringrazia, inoltre, il dottor Angelo Catalano, medico pensionato di Grado che, come volontario, si dedicherà alla gestione delle vaccinazioni.