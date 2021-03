Al via oggi la Marcia in blu per l'autismo

Parte oggi, e durerà per tutto marzo, la "Marcia in blu" per sensibilizzare sull'autismo, iniziativa benefica che quest'anno ha una veste tutta nuova: facile, covid free e, come sempre, autism friendly.

Svelati anche i nomi degli ambasciatori dell'evento organizzato da Fondazione Bambini e Autismo e patrocinato da tantissimi Comuni del Pordenonese.

Saranno Rodolfo Sedran per il mandamento di Pordenone, Giovanni Iommi per quello di Sacile, Elisa Cassan e Gianluca Pagazzi per Maniago, Valentino Gregoris per San Vito e Sandro Romanu per Spilimbergo.



Gli Ambasciatori avranno il compito di promuovere l'iniziativa solidale all'interno dei comuni del proprio territorio. La marcia non sarà competitiva. L’unica gara sarà quella della solidarietà e vicinanza alle persone con autismo e alle loro famiglie.

Partecipare è facile. Dall'1 al 31 marzo basta camminare o correre da soli o in piccoli gruppi, nel rispetto delle norme anti-covid, indossando qualcosa di blu, colore simbolo dell'autismo, e se possibile, immortalare la propria "impresa" pubblicando su Facebook una foto con l'hashtag #marciainblu2021 e, se lo si desidera, il nome del proprio comune.



I chilometri percorsi e il comune di riferimento vanno comunicati con un messaggio WhatsApp al numero 349 7440779.



Il 2 aprile, Giornata Mondiale dell'Autismo, alla loggia del Municipio di Pordenone, verrà annunciata la somma dei chilometri percorsi all'interno dei comuni di ciascun mandamento, oltre alla somma raccolta attraverso le donazioni. Alla marcia, infatti, è associata anche una raccolta fondi a favore di Fondazione Bambini e Autismo Onlus con donazioni libere sul conto corrente Crédit Agricole FriulAdria IBAN IT57O0533612500000040462825 (causale “marcia in blu 2021).

E proprio Crédit Agricole FriulAdria è uno dei sostenitori principali dell'evento, ma si possono scoprire tutti gli sponsor e gli amici sul sito www.bambinieautismo.org , in continuo aggiornamento.



"L'autismo è una condizione che riguarda un nato su 77 e quindi tantissime famiglie del nostro territorio – spiega Davide Del Duca, direttore della Fondazione Bambini e Autismo – La marcia è un evento inclusivo. Ciascun partecipante, a seconda delle proprie possibilità, può percorrere 1, 10 o più chilometri, scegliendo il percorso e impiegando tutto il tempo necessario. Un modo per valorizzare le differenze e le diverse abilità e per testimoniare la propria solidarietà in questo momento difficile per tutti ma per chi vive una condizione di fragilità, come le persone con autismo, ancor di più".