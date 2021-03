Al via un tavolo di ascolto e confronto con i sanitari

“Sono mesi che chiediamo ufficialmente di poter sentire la voce diretta del mondo della sanità, in prima linea in questa emergenza pandemica. Da qui la nostra decisione di dare avvio a un tavolo di ascolto e confronto di con le rappresentanze sindacali del mondo sanitario e degli Ordini dei Professionisti sanitari”. Lo afferma la consigliera comunale Pd Eleonora Meloni annunciando l’avvio di un tavolo di confronto con i rappresentanti sindacali e gli Ordini dei professionisti della sanità, promosso dall’opposizione compatta.

“Vaccini, tamponi, assistenza ospedaliera e domiciliare, case di riposo: alcuni dei temi correlati alla sanità della citta di Udine e che verranno affrontati. Non avendo ricevuto alcun riscontro dalla giunta Fontanini abbiamo deciso di muoverci autonomamente. Siamo allarmati dalle notizie che leggiamo e dagli appelli che da più parti ci giungono e servono azioni urgenti” proseguono i consiglieri comunali di opposizione Meloni, Liano, Liguori, Marsico, Rosso e Rizza.

“Ci sostituiamo a quel tipo di politica che preferisce ignorare i problemi pur di non affrontali. Prendiamo atto, con rammarico, della volontà di silenziare proprio quel mondo che, da un anno e senza sosta, si prende cura di ciascuno di noi”.

“Abbiamo contattato le varie realtà coinvolte e già dalla prossima settimana prenderanno avvio le audizioni, per ascoltare la viva voce di chi è in prima linea nell’emergenza sanitaria da Covid-19. Gli appuntamenti saranno organizzati online e sarà prevista la partecipazione della stampa, proprio per dare voce alle proposte e segnalazioni. Inoltre, verranno successivamente ritrasmesse anche sui canali social”.

“Nonostante le indicazioni regolamentari, la maggioranza preferisce non dare seguito alle nostre richieste. Cionostante - concludono i consiglieri - non demordiamo e anzi proseguiamo nel solco del mandato politico ricevuto dai cittadini” Concludono i consiglieri di opposizione della III commissione politiche sociali di Udine.