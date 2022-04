All’Ente fiera vaccinazione contro l’encefalite da zecca

L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale informa che sono disponibili due giornate dedicate alla vaccinazione contro l'encefalite da zecca o Tbe (Tick Borne Encephalitis): il 6 e 14 maggio all’hub vaccinale Ente Fiera di Martignacco. La vaccinazione si effettua solo previo appuntamento telefonando al numero 0434-223522.

La meningoencefalite da zecca (TBE) è una malattia di natura virale che può colpire il sistema nervoso centrale e/o periferico. Questa malattia può avere un decorso serio e potenzialmente grave.

Solitamente l’esordio è simile a quello dell’influenza: compaiono febbre, mal di testa e dolori muscolari a distanza di 7-14 giorni dal morso di zecca. Nel 20-30% dei casi, dopo alcune settimane di miglioramento può ricomparire febbre molto elevata, mal di testa, dolore alla schiena, perdita di sensibilità e paralisi agli arti, confusione mentale. Le manifestazioni più gravi rendono necessario il ricovero in ospedale e richiedono una lunga convalescenza. In taluni casi la malattia può avere conseguenze permanenti e invalidanti.

Poiché non esiste una cura per la TBE, il miglior modo per prevenirla è la vaccinazione. Il ciclo vaccinale primario è di tre dosi: la seconda dose deve essere effettuata 1-3 mesi dopo la prima, mentre la terza dose deve essere effettuata 5-12 mesi dalla seconda.

La prima dose di richiamo deve essere somministrata tre anni dopo la terza dose. La vaccinazione è gratuita per tutti i residenti in Regione Friuli Venezia Giulia e per i soggetti professionalmente esposti.