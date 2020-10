All’ospedale di Palmanova attivati 55 posti Covid

L’AsuFc comunica che, in base ai dati e alle previsioni effettuate, si stima un possibile aumento della curva epidemiologica nelle prossime settimane. A tal fine si è reso necessario reperire non solo spazi, già individuati, da dedicare all’emergenza, ma anche risorse umane specializzate da destinare a tali strutture per garantire la necessaria assistenza a tutti i soggetti che possano aver bisogno di ricoveri presso le strutture Covid.

"Si è pertanto individuato nel personale di alcune sezioni mediche gli operatori da disporre presso tali strutture, senza modificare l’attività chirurgica e la ripresa pressochè totale che AsuFc ha garantito finora", si legge nella nota. "In particolare, è stato individuato l’ospedale di Palmanova come struttura dedicata dove le sezioni mediche sono state convertite e dove sono stati già predisposti 55 posti letto in grado di garantire assistenza specializzata".

"L’emergenza in atto comporta la riconversione di alcune strutture territoriali che la Direzione aziendale sta attuando per far fronte ai bisogni assistenziali della popolazione", conclude l'Azienda sanitaria.