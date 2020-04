All'Icgeb 20mila mascherine in dono

L'Icgeb ha ricevuto una donazione di 20mila mascherine protettive dai suoi partner cinesi a Pechino e Taizhou. Il centro triestino collabora infatti su molti fronti con i suoi partner in Cina, e in particolare con il signor Zhang Xiaobing, presidente della China Medical City di Taizhou, sede del Centro di ricerca regionale Icgeb, e con il Centro nazionale cinese per lo sviluppo delle biotecnologie, la filiale del Ministero cinese della scienza e della tecnologia, che è responsabile dell'Icgeb in Cina ed è il centro affiliato a Pechino.

"In un meraviglioso spettacolo di solidarietà internazionale, le attrezzature, tra le quali 20.000 mascherine protettive, sono state donate dai nostri amici e colleghi in Cina e consegnate ieri all'Icgeb di Trieste", spiegano dal centro. "Ora saranno messe a disposizione del sistema sanitario regionale affinchè siano distribuite dove ce nè più bisogno".