All'ospedale di Udine arrivano i robot addetti alla sicurezza

E' classificato come dispositivo medico, ma nella realtà è un robot addetto alla sicurezza e si chiama TotalEye. Si tratta di un'unica colonnina in grado di integrare la misurazione della temperatura e il controllo dell'utilizzo mascherine, ma allo stesso tempo è anche un erogatore di mascherine protettive monouso, nonché distributore automatico di gel igienizzante.

Quattro di questi factotum, acquistati utilizzando donazioni ricevute espressamente a questo scopo, verranno consegnati domani giovedì 17 settembre dalla sezione udinese della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e dall'AIL (Associazione ltaliana contro le Leucemie) al Dipartimento di Oncologia e alla Clinica Ematologica dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Udine.

Alla cerimonia, alle 14.30, al Dipartimento di Oncologia pad.15 secondo piano, interverranno i dirigenti dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e i presidenti delle due Associazioni di Volontariato, Maria Grazia Zanon Santuz per l'AIL e Giorgio Arpino per la LILT.