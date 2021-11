Alla Camera la presentazione del libro 'Incantesemâs'

“Una storia di paura e di coraggio, di disperazione e di speranza, di grandi sogni impossibili e giganteschi piccoli cambiamenti”. Poche, intense parole, quelle di Toni Capuozzo, che rappresentano la sintesi perfetta del libro “Incantesemâs”, di cui l’ex vicedirettore del Tg5 ha firmato l’introduzione, che sarà presentato domani, mercoledì 1 dicembre, alle 12 nella sala stampa della Camera dei Deputati, alla presenza dei curatori Elena Bulfone ed Enrico Baisero e dei deputati della commissione Affari sociali della Camera Roberto Novelli e Giusy Versace.

Un volume che ripercorre l’attività di Progettoautismo Fvg, fondazione friulana che da quindici anni si occupa di autismo sotto la guida attenta e appassionata di Bulfone e Baisero, e che reca in copertina un dettaglio del grande murales realizzato sulla parete sud del Centro 'Home Special Home' della Fondazione di Feletto Umberto: un cervo, animale tranquillo e pacifico, ma pur sempre selvaggio e in quanto tale primitivo e difficile da domare.

Nel corso della presentazione – che sarà trasmessa in diretta sulla webtv della Camera – saranno mandati in onda due video: la lettura della poesia “Sfarfallano”, dello scrittore per ragazzi Roberto Piumini, e “L’aperto”, dedicato all’esperienza della Fondazione.

“Siamo particolarmente felici e orgogliosi che il libro e soprattutto la quindicennale attività di Progettoautismo Fvg a sostegno degli adolescenti ed adulti con autismo sbarchino in Parlamento. Un’attività che in questi anni è stata capace di crescere e rafforzarsi, implementando così il suo operato. L’evento di domani è l’occasione per far conoscere questa importante realtà oltre i confini del FVG e richiamare l’attenzione e la consapevolezza sull’autismo, purtroppo ancora non abbastanza considerato”, spiegano Novelli e Versace.