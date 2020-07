Alla scoperta dei Chakra con il Kundalini Yoga

L’associazione Flor de Vida di Udine (via Pirona 4, Paparotti) ricomincia l’attività e propone un ciclo di otto seminari di Kundalini Yoga per esplorare i chakra. Tutte le attività saranno svolte in piena sicurezza e nel rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19.



COSA SONO I CHAKRA? - I chakra sono centri di coscienza. Sono punti focali di energia che hanno un effetto diretto, immediato e profondo sulla nostra vita quotidiana. Il particolare, il chakra in cui la maggior parte dell'energia della kundalini (energia vitale e di consapevolezza) è focalizzata - o polarizzata - influenza il comportamento individuale e le attitudini di base. Questa relazione tra comportamento e chakra dominante è fondamentale perché l'energia agisce come una calamita. Attiriamo costantemente vibrazioni verso noi stessi che sono sulla stessa lunghezza d'onda dei chakra da cui operiamo. Il Kundalini Yoga prepara il corpo consentendo all'energia kundalini di sollevarsi, bilanciando e coordinando tutti i chakra. Quando si verifica questo equilibrio dei chakra, il soggetto viene potenziato, è in grado di essere un essere umano compassionevole, consapevole e capace.



Il kundalini yoga riconosce 8 chakra (7+1). L’associazione Flor de Vida propone un percorso (sempre al sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30) che permetterà di esplorarli uno a uno, per comprendere più a fondo queste energie. Sará possibile anche partecipare al singolo evento (sono previste agevolazioni per chi parteciperà al ciclo intero di 8 incontri.). A condurre la lezione sarà Rajbir Kaur, insegnante certificata di Kundalini yoga, come insegnato da Yogi Bhajan. Si comincerà l’11 luglio, con il primo chakra, muladhara (prenotazioni entro il 10 luglio); il 22 agosto, si esplorerà il secondo, svadhisthana (prenotazioni entro il 16 agosto); il 12 settembre sarà la volta del terzo, manipura (prenotazioni entro il 5 settembre); a ottobre, il 3, anahata, il quarto chakra (prenotazioni entro il 26 settembre); il 7 novembre, si analizzerà vishuddha (prenotazioni entro il 31 ottobre); il 5 dicembre il sesto, ajna (prenotazioni entro il 28 novembre); con l’anno nuovo, il 9 gennaio sahasrara (prenotazioni entro il 2 gennaio 2021); il ciclo si concluderà il 6 febbraio 2021, si lavorerà sull’aurea (prenotazioni entro il 30 gennaio 2021).I posti saranno limitati (e sarà garantita la distanza interpersonale e tutte disposizione per il contenimento del Covid-19) quindi è necessario prenotare il proprio posto con anticipo, con messaggio privato o una mail: 3337992738 | associazione.flor.de.vida@gmail.com . Il ritrovo è previsto all'associazione Flor De Vida (via Pirona, 4, Paparotti). Gli incontri potrebbero tenersi in diversa sede a seconda delle esigenze del percorso lavorativo e qualora le richieste fossero molte, per permettere di ospitare tutti in sicurezza (secondo le norme anti-Covid). E’ consigliato un abbigliamento comodo, preferibilmente abiti bianchi o di colore chiaro. Sarà necessario portare il proprio cuscino da meditazione, il tappetino, una o più coperte per la parte dedicata al rilassamento e una bottiglia d'acqua. Durante la lezione gli indumenti non utilizzati dovranno essere riposti in una borsa chiusa (come previsto dalle norme anti-Covid).