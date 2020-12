Allo Spallanzani di Roma i primi tre vaccinati d'Italia

Questa mattina all'INMI Spallanzani di Roma sono stati vaccinati i primi operatori sanitari. Inizia una nuova fase nella lotta a Covid-19. Il ministro della Salute, Roberto Speranza: "È il giorno che aspettavamo da tempo. La strada è ancora lunga, ma finalmente abbiamo il vaccino".

Si tratta della professoressa Maria Rosaria Capobianchi, dell'infermiera Claudia Alivernini e dell'operatore sociosanitario Omar Altobelli che, alle 7.20 sono stati i primi a ricevere il vaccino anti Covid-19 nel nostro Paese. "Ho la consapevolezza che oggi sia un giorno importante e decisivo. La scienza e la medicina sono le uniche cose che ci permetteranno di uscire da questo virus. Lo dico con il cuore vaccinatevi", ha detto l'infermiera.

Le successive dosi di Pfizer, così come previsto dal Piano Vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati dalla Struttura commissariale in accordo con le Regioni. Come ricordato dal ministero in una nota, infatti, le dosi di vaccino consegnate a tutti i Paesi europei per il 27 dicembre sono in numero "simbolico". La distribuzione vera e propria partirà dalla settimana che inizia il 28 dicembre e all'Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana.