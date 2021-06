Allo Stadio Friuli vaccinati i primi Under 40

Il Fvg ha ufficialmente i suoi primi vaccinati Under 40. Nel giorno di apertura delle prenotazioni senza limiti di età, allo Stadio Friuli si sono già registrate le prime somministrazioni per i più giovani. L’occasione l’ha offerta l’Hub di Confindustria Udine, aperto oggi e domani, nel pomeriggio, per la prosecuzione della campagna vaccinale.

La due giorni alla Dacia Arena è andata sold out in poche ore: le agende, riservate ai lavoratori delle aziende che hanno aderito all’iniziativa degli Industriali friulani, si erano aperte lunedì mattina, ma i circa mille posti a disposizione sono stati ‘occupati’ in un paio d'ore.

Per la maggior parte, l’opzione dello Stadio è stata scelta dai più giovani, che hanno potuto così anticipare di qualche giorno la prenotazione regionale riservata ai nati dal 1982 in poi. Esaurita questa due giorni, si attende di conoscere la prossima fornitura di vaccini messa a disposizione dalla Regione per aprire le nuove agende.