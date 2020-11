Alto Adige, 50% di adesioni allo screening di massa

Prosegue fino a questa sera il progetto di screening diffuso in Alto Adige. La Provincia Autonoma di Bolzano ha deciso di lanciare una massiccia operazione di test rapidi, ai quali tutti gli altoatesini sono stati invitati a sottoporsi, per provare a fermare l'ondata di contagi, che ha portato a dichiarare il territorio zona rossa.

A questa mattina alle 10 erano stati effettuati 269.901 test, dato che corrisponde al 50,3% delle persone residenti. Finora, un totale di 2.626 persone è risultato positivo. Ciò corrisponde all'1 per cento delle persone testate.

Per effettuare il test nell'arco del weekend, da venerdì sono stati impiegati, ogni giorno, 900 tra medici e infermieri e operatori della Croce bianca e Croce rossa. Tenendo conto anche del personale amministrativo e di quello messo a disposizione dai Comuni, nelle operazioni sono state coinvolte circa 1.500 persone al giorno.

“Uno screening su scala provinciale come questo – ha spiegato il presidente Arno Kompatscher - permette d'identificare le fonti di infezione ancora sconosciute ed è quindi una grande opportunità per fermare la diffusione del contagio”.

Il presidente ha quindi rivolto un appello alla popolazione. “E’ vero - ha detto - che sussiste il rischio di essere individuati come positivi e dover restare in quarantena, ma è un rischio ben più grave quello di infettare involontariamente i propri cari o i colleghi. Fare il test è una scelta di responsabilità verso la collettività”, ha aggiunto, precisando che il risultato dello screening sarà fondamentale per le decisioni che saranno prese nelle prossime settimane e "per poter tornare a rendere possibili l’assistenza all’infanzia, le lezioni in presenza a scuola, il lavoro e il ritorno alle proprie abitudini”.

Più sarà massiccia la partecipazione, è il messaggio, più presto sarà possibile piegare la curva dei contagi. “Se riusciamo a testare 350.000 persone - ha spiegato l’assessore alla salute Thomas Widmann - possiamo individuare un numero sufficiente di asintomatici”. In questo modo "possiamo evitare un lockdown continuativo fino in primavera”, ha aggiunto.