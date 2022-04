Alto Isontino, caccia al medico di base

Nell’Alto Isontino è ufficialmente iniziata la caccia al medico di base. L’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina comunica che “sono state avviate da tempo le procedure per la definizione delle zone carenti e, quindi, l'assegnazione dei nuovi medici di medicina generale. Al momento, il Distretto Alto Isontino conta almeno nove zone carenti per le quali è in corso la procedura di assegnazione degli incarichi”, si legge nella nota AsuGi.

“Nell’ultima settimana si è verificato l’inserimento di un nuovo medico nell’Ambito della Medicina Generale di Gorizia. Si è tratta di un professionista che, in precedenza, già lavorava nello stesso Distretto, ma in un altro Ambito di Assistenza Primaria, quello di Capriva del Friuli, specificatamente a Cormons. Per questo motivo non è stato possibile collocare direttamente gli assistiti precedentemente iscritti con lo stesso medico ed è stato necessario procedere con una nuova assegnazione per consentire ai cittadini del nuovo ambito di effettuare la scelta. Per gli assistiti dell'ambito di Capriva è previsto, invece, l'incremento dei massimali, quindi la possibilità di iscriversi con gli altri professionisti, nelle more dell'assegnazione di un nuovo incarico”.

AsuGi ha dato comunicazione a tutti gli assistiti del professionista sulle modalità per compiere la nuova scelta: direttamente online sul portale Sesamo, presentandosi agli sportelli della medicina di base delle sedi Distrettuali e via mail. “Purtroppo il numero di richieste presentate è stato ben superiore alle possibili assegnazioni previste dalla normativa regionale in merito all’assistenza primaria e all’assegnazione del medico di medicina generale”.

“Per questo motivo gli operatori degli Uffici distrettuali si stanno prodigando per comunicare ai cittadini che non si sono potuti assegnare al medico indicato la necessità di esprimere la scelta nei confronti di altri medici attivi nell’ambito di Gorizia. Si segnala, da ultimo, che presso il consorzio di Gorizia ci sono oltre 2.000 posti liberi per possibili iscrizioni”.

“Il Distretto si scusa per il disagio che si è creato indipendentemente dalla propria volontà, ma assicura di continuare a garantire tutti gli interventi possibili per assicurare l’assistenza medica agli assistiti che ancora ne sono sprovvisti, nel rispetto delle specifiche e personali richieste di tutti”, conclude AsuGi.