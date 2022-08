Alvisa Palese guida la Conferenza dei corsi delle professioni sanitarie

La professoressa Alvisa Palese, dell’Università di Udine, è la nuova presidente della Conferenza permanente dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per il triennio 2022-2024. La Conferenza, istituita 25 anni fa, riunisce, in 42 atenei, 735 corsi di laurea triennale dei 22 profili professionali dell’area sanitaria e 91 corsi magistrali, per circa 78 mila studenti complessivi. Ordinaria in Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, Palese è la coordinatrice del corso di studio in infermieristica della sede coordinata di Udine e Pordenone dell’Ateneo friulano. Alvisa Palese è stata eletta all’unanimità e succede a Luisa Saiani.

Scopo della Conferenza è quello di elevare la qualità formativa dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie. In particolare, svolgendo un ruolo di indirizzo e confronto sulle problematiche didattiche, di progettazione formativa e di interfaccia con i vari livelli istituzionali. L’organismo comprende, oltre all’ufficio di presidenza e alla giunta, 27 commissioni nazionali che affrontano le istanze che emergono dai corsi di studio.

"In questa complessità – afferma Palese – è davvero un onore per me assumere la presidenza e continuare nello sviluppo dei corsi di laurea delle professioni sanitarie che costituiscono un patrimonio strategico per gli obiettivi di salute del nostro Paese".

L’Ateneo di Udine, con il dipartimento di Area medica in cui i corsi di studio della Professioni sanitarie sono una eccellenza, ha incassato altre importanti cariche a livello nazionale: Lorenza Driul Lorenza presiede la Commissione nazionale dei corsi di studio in Ostetricia; Tiziana Galai, responsabile delle attività di tirocinio, è vicepresidente della Commissione nazionale dei corsi di studio in Tecniche di laboratorio biomedico; Stefano Da Dalt, anch’egli responsabile delle attività di tirocinio, è vicepresidente della Commissione nazionale di Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia.

Tra i primi a congratularsi, Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) che include oltre 460 mila infermieri, che ha espresso alla professoressa Palese "i migliori auguri di un eccezionale lavoro nel nuovo incarico".

"Un grande onore" è stato espresso da Luciano Clariza, presidente del Coordinamento regionale e provinciale degli Ordini professioni infermieristiche di Pordenone e da Stefano Giglio, presidente di Udine, per l’importante nomina che, hanno detto, "premia la “nostra” professoressa e ancora una volta il Friuli Venezia Giulia viene riconosciuto come terra di grandi professionisti".