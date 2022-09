Alzheimer, a Trieste arriva il bus viola

Dopo aver già avviato da inizio settembre numerose iniziative nel segno della sensibilizzazione dell’intera popolazione sui temi della malattia di Alzheimer – che nel mondo colpisce, assieme ad altre forme di demenza, circa 58 milioni le persone più di 1 milione in Italia e oltre 20.000 nella nostra regione – l’Associazione De Banfield onlus di Trieste propone un pieno di attività per mercoledì 21 settembre, Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Una giornata che si tinge idealmente di viola, il colore di un fiore piccolo e delicato, comunemente chiamato “non ti scordar di me”, divenuto simbolo della malattia di Alzheimer. Oltre alla Panchina Viola, già presente all’inizio del Viale XX settembre, si rinnovano e si moltiplicano quest’anno altri segni viola nel centro di Trieste, grazie anche al supporto e al sostegno di numerose Istituzioni e associazioni di categoria (il Comune di Trieste, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste Trasporti, ASUGI, il Comune di Muggia, il Consiglio Regionale, la FIPE, la Confcommercio di Trieste).

Tra i fiori all’occhiello, la presenza di un bus viola che dall’inizio del mese sta percorrendo le strade cittadine e che domani, mercoledì 21 settembre, sarà protagonista dell’iniziativa “E se perdi il bus dei ricordi?”, realizzata con il contributo del Comune di Trieste, della Regione FVG e di Trieste Trasporti. In programma tre corse speciali: una programmata per domani, 21 settembre, alle 11.30, ulteriori due corse, invece, saranno organizzate mercoledì 28 settembre, alle 18 e alle 19 (domani è previsto un corteo in centro a Trieste che impedisce lo svolgimento delle corse pomeridiane comunicate in precedenza ). L’itinerario è studiato per passare attraverso luoghi turistici, ma anche luoghi di vita quotidiana, che fanno parte delle normali giornate dei triestini.

I passeggeri saranno accompagnati nel tour dalle descrizioni dei luoghi a cura di Francesca Pitacco, Presidente delle guide turistiche del Friuli Venezia Giulia, intervallate dai dialoghi in cuffia di una madre e una figlia, a loro volta passeggere immaginarie di questo bus, interpretate dalle voci delle attrici Ariella Reggio e Marzia Postogna, che è anche autrice dei testi. Le corse partiranno da Piazza Oberdan lato tram. Il percorso durerà circa 40 minuti e per partecipare non è prevista prenotazione.

Presentazione dell’iniziativa alla stampa direttamente sul Bus Viola in piazza Oberdan domani, mercoledì 21 settembre, alle 11. Presenti la Presidente dell’Associazione De Banfield Maria Teresa Squarcina. il Vicepresidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Assessore regionale alla salute, politiche sociali Riccardo Riccardi, il Presidente di Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer, l’Assessore comunale alla Politiche delle Risorse Umane Stefano Avian, Francesca Pitacco e Marzia Postogna.