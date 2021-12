Alzheimer, continua la campagna solidale 'La borsa che dona'

Prosegue la campagna di solidarietà dall’Associazione Goffredo De Banfield di Trieste - la onlus che da più di trent’anni si occupa di assistenza e cura delle persone anziane fragili, o affetti da Alzheimer, e dei loro cargiver - La Borsa che Dona, una vasta gamma di borse artigianali realizzate da un gruppo di volontarie che hanno lavorato su preziose stoffe e pregiati foulard inutilizzati, donati da numerosi benefattori.

Le Borse sono “Sostenibili” perché basate sul riuso di stoffe e foulard inutilizzati, sono “Artigianali” perché cucite una ad una, sono “Uniche”, perché non esistono due modelli uguali, e sono “Buone” perché ogni borsa rappresenta ore di sostegno da poter donare ad a una persona anziana fragile: le donazioni si traducono, infatti, in consulenza e sostegno gratuito per le persone anziane fragili e le loro famiglie, permettendo loro di essere accuditi in modo protetto a casa propria.

Ogni servizio della De Banfield è erogato a titolo completamente gratuito, ma naturalmente viene retribuita la consulenza dei professionisti impegnati nelle diverse attività: questo rende fondamentale poter contare sulle donazioni di chi generosamente vuole affiancare le attività dell’associazione triestina. Ad oggi la campagna ha già raggiunto un grande traguardo con la raccolta di oltre 17mila euro che rappresentano ben 565 ore di sostegno gratuito. Le Borse ancora disponibili – tra pochette, tracolle, borse e borsoni - sono a disposizione dei donatori fino a Natale, naturalmente fino ad esaurimento scorte, sul sito della onlus: ma si possono anche visionare su appuntamento presso la sede di CasaViola in via Filizi contattando il numero 379.2925029.

Ad accompagnare il progetto quest’anno hanno voluto aderire una serie di testimonial che hanno messo il loro nome e il proprio volto a favore dell’iniziativa: la giornalista Giovanna Botteri, l’attore e regista Lino Guanciale, l’attrice e scrittrice Daniela Poggi e l’imprenditrice Rossana Bettini Illy.

Di diverse tipologie la donazione che può essere fatta, cui corrisponde una diversa Borsa: con 30 euro si potrà offrire un'ora di sostegno domiciliare e si riceverà una pochette; 90 euro corrispondono a tre ore di assistenza e si riceverà una borsa a tracolla, con 120 euro si riceverà una borsa per quattro ore donate mentre con 150 euro le ore sono cinque e al donatore verrà data una borsa realizzata con i foulard più pregiati. Con 240 euro, infine, le ore di assistenza diventano 8 e il donatore riceverà un borsone.

Sul sito della De Banfield sono illustrate le modalità di adesione e relativo impiego dei proventi.