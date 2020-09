Manifestazione in occasione della XXVII Giornata Mondiale Alzheimer presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Monfalcone (via Ceriani 10), martedì 22 settembre, alle 17.30. 'Alzheimer: la cura della relazione, la relazione che cura', questo il titolo dell'evento durante il quale verranno presentati il libro “Maresciallo il suo caffè: 7 storie di demenza straordinaria“ di Annapaola Prestia (Publiedit Editore), le attività dell’Associazione e il nuovo progetto: Beneficio di una regolare attività fisica per un invecchiamento attivo”, in collaborazione con: l’Associazione DIABETICI per/in ATTIVITÀ FISICA D.A.F. FVG OnlusAlzheimer Isontino OdV .



Il libro è un manuale pratico dedicato a chiunque si occupi di anziani disorientati. È un viaggio attraverso le principali terapie non farmacologiche di supporto alle persone con demenza ma è anche un percorso, fatto dall'autrice, psicologa e coordinatrice per alcuni anni di un centro diurno per persone anziane, che si snoda attraverso esperienze, incontri e ricordi con persone a loro modo tutte straordinarie e che hanno una grande lezione da insegnare: è l'amore la prima e più efficace medicina.



L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook: Alzheimerisontino