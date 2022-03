Alzheimer, parlane con l'esperto!

L’Associazione Alzheimer Udine Odv, in collaborazione con l’assessorato alla salute e al benessere sociale del Comune di Udine - Progetto Oms Città Sane, organizza ‘Parlane con l’esperto’, una serie d’incontri con diversi professionisti nel campo delle demenze, che si mettono gratuitamente a disposizione di familiari e caregiver per rispondere ai loro bisogni e alle loro domande.

Il ciclo di appuntamenti partirà lunedì 28 marzo alle 20 con il dottor Iacopo Cancelli per l’ormai tradizionale serata ‘Quattro chiacchiere con il neurologo’. Si prosegue, lunedì 11 aprile alle 17 con la neuropsicologa Claudia Barbera che affronterà la prima parte dell’approfondimento sui problemi comportamentali; la seconda ‘puntata’ con la dottoressa Barbera è in programma martedì 26 aprile, sempre alle 17.

Gli incontri si svolgeranno sia in modalità online (sulla piattaforma Zoom) sia in presenza, al Centro StimolaMente, in via San Rocco 10/B a Udine; nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, i partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina e Green Pass rafforzato.

La partecipazione è gratuita e riservata ai soci dell’Associazione (è possibile l’iscrizione anche in loco, prima dell’appuntamento); i posti sono limitati, quindi è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 0432 25555 (lunedì-mercoledì-venerdì 10-12) oppure inviare una mail all'indirizzo alzheimer.udine@libero.it.