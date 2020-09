Alzheimer, serata informativa a Monfalcone

In occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer, martedì 22 settembre, alle 17,30, nella Sala Conferenza della Biblioteca Comunale di Monfalcone, si terrà una serata dedicata.

Sarà presentato il libro “Maresciallo il suo caffè: 7 storie di demenza straordinaria”di Annapaola Prestia (Publiedit Editore), un manuale pratico dedicato a chiunque si occupi di anziani disorientati. È un viaggio attraverso le principali terapie non farmacologiche di supporto alle persone con demenza ma è anche un percorso, fatto dall'autrice, psicologa e coordinatrice per alcuni anni di un centro diurno per persone anziane, che si snoda attraverso esperienze, incontri e ricordi con persone a loro modo tutte straordinarie e che hanno una grande lezione da insegnare: è l'amore la prima e più efficace medicina.

Successivamente si terrà la presentazione delle attività della Associazione, cui seguirà la presentazione del progetto 'Beneficio di una regolare attività fisica per un invecchiamento attivo', con l'Associazione Diabetici per/in attività fisica D.A.F. Fvg Onlus.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook: Alzheimerisontino