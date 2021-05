Amato De Monte nuovo direttore della Sores

E’ stato definito il nuovo direttore della Sores, Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria. A guidare il servizio sarà Amato De Monte che, da inizio giugno sarà trasferito nell’organigramma dell’Arcs (l’Azienda regionale di coordinamento per la salute) per l'affiancamento e la successiva sostituzione, da agosto, di Vincenzo Mione, che andrà in pensione. L’atto è stato firmato dal direttore generale di Arcs Giuseppe Tonutti.

La decisione interrompe, quindi, il bando per l’individuazione del candidato. Una scelta che ha inevitabilmente fatto scoppiare la polemica politica.

“Dopo che già a novembre il dottor Amato De Monte aveva supportato le tesi dell'assessore Riccardi sul numero di posti letto di terapia intensiva totali a disposizione del Friuli Venezia Giulia e dopo che, poche settimane fa, in una Commissione sanità in Consiglio regionale, orchestrata dall'assessore alla salute, lo stesso De Monte ha attaccato il presidente dell'Associazione anestesisti e rianimatori, accusandolo di dichiarazioni false, senza peraltro smentire nel merito nulla della lettera della stessa Associazione, se non i toni che non condivideva, è arrivata oggi la nomina diretta a nuovo direttore della Sores. Casualità? Come diceva qualcuno, ‘a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca’. Buon lavoro e buone poltrone a tutti, specialmente agli amici Amati dall'assessore”. Lo dichiara il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai.