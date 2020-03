Ambulatori medici deserti per il Coronavirus

L’emergenza legata al Coronavirus in questi giorni ha fatto diminuire drasticamente l’affluenza agli ambulatori dei medici di famiglia che hanno adottato tutte le procedure di sicurezza o ricevono su appuntamento. Il loro ruolo, nel caso di sospetto contagio da Covid-19, è quello di ascoltare il paziente al telefono, sottoporlo a un questionario, sincerarsi dell’eventuale presenza di uno stato febbrile accompagnato da mal di gola e spossatezza. Se le risposte sono positive il medico di base allerta il dipartimento di prevenzione che si prende in carico il paziente.



“Non possiamo andare in giro a occuparci dei pazienti- spiega il dottor Romano Paduano, direttore scientifico del centro di formazione dei medici di base –, perché abbiamo carenza di dotazioni individuali. Abbiamo ricevuto in linea di massima a testa solo un camicie e una mascherina, che tra l’altro è attiva solo per 8 ore. Per questo motivo la vera difficoltà è riuscire a fare uno screening e capire la reale diffusione dell’influenza che sta ancora circolando e che non è legata al Coronavirus".



I medici di base consigliano a chi è in stato febbrile di non muoversi da casa.



“Da tempo stiamo chiedendo - continua Paduano - che ci sia la possibilità di inviare i certificati di malattia domiciliare, o ricorrendo all’autocertificazione, o concedendo la diagnosi telefonica che attualmente è proibita per legge ed è considerata un falso in atto pubblico, per evitare il più possibile l’accesso agli ambulatori e per non fa uscire di casa le persone, ma non abbiamo ricevuto risposta come per la dematerializzazione delle ricette".