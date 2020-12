Ambulatorio per il vaccino antinfluenzale per i bimbi

AsuGi informa che il Dipartimento di Prevenzione ha aperto, di pomeriggio, un ambulatorio per eseguire le vaccinazioni pediatriche antifluenzali (fascia 6 mesi – 6 anni), in via dei Ralli, 3 a Trieste - parco San Giovanni. Gli appuntamenti si potranno prenotare attraverso il call center regionale 0434-223522, i CUP Ospedale Maggiore - da lunedì a venerdì 7 - 19 e sabato 7 - 12 - e Ospedale di Cattinara da lunedì a venerdì 7.30 - 13.30, oltre alle farmacie abilitate.

Le vaccinazioni riguardano tutta la popolazione in età pediatrica solo dell’area giuliana. Si ricorda che la seconda dose di vaccino prevista per i bambini sarà effettuata solo dopo almeno un mese dalla prima somministrazione. Presso l’ambulatorio anche le donne in stato di gravidanza potranno effettuare il vaccino.