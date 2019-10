Amianto, 300 decessi solo in Fvg

"E’ necessaria una deflazione del sistema giudiziario e delle numerose cause pendenti per il risarcimento delle vittime dell'amianto e dei loro familiari, trovo paradossale che le vittime debbano rivolgersi all'autorità per essere risarcite”. Lo ha detto l'avvocato Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Amianto al convegno “Amianto tra medicina e giurisprudenza” promosso dall’Associazione Esposti Amianto Fvg, durante il quale, oltre a illustrare temi e profili di tutela risarcitoria e previdenziale delle vittime dell'amianto e dei loro familiari, ha formulato la proposta di un “indennizzo diretto dello Stato in favore delle vittime, attraverso il Fondo Vittime Amianto, utilizzando le eccedenze della gestione Inail, accumulate anche grazie al cosiddetto premio supplementare imposto alle aziende che usavano l'amianto, si potrebbe risolvere definitivamente almeno il profilo indennitario risarcitorio".

"Poi deciderà lo Stato stesso se rivalersi o meno sui responsabili. In questo modo si potrebbe porre fine alla paradossale situazione che vede le vittime dover agire in sede civile e penale per ottenere la tutela dei loro diritti, Tanto più in una situazione in cui vi sono delle patologie in numero elevato, purtroppo in molti casi con esito infausto. Fermo restando – sottolinea Bonanni - che il problema amianto va affrontato prima di tutto con la prevenzione primaria e cioè con la messa in sicurezza di tutti i siti contaminati e in secondo luogo con le terapie mediche più efficaci" ha concluso il legale, membro della Commissione Amianto del Ministero dell’Ambiente che denuncia 300 decessi solo nel Friuli Venezia Giulia.

In particolare i territori dell’Isontino, della Bassa Friulana e della provincia di Trieste stanno pagando il prezzo più alto in termini di perdita di vite umane a causa delle malattie correlate all’amianto che, a causa della lunga latenza tra l’inalazione delle fibre e la comparsa delle patologie asbesto correlate, avrà un picco delle morti nel 2025.

Urge quindi la massima attenzione al fenomeno, sia dal punto di vista sanitario che ambientale, così da salvare il maggior numero di vite possibile. Oltre a Bonanni, sono intervenuti all’iniziativa, moderata dalla giornalista Silvia Stern, Alessia Arbore, medico del reparto di Chirurgia Toracica dell’Ospedale di Cattinara, Paola De Michieli, dirigente medico presso SC Medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, Pietro Gino Barbieri, già Direttore del Servizio PSAL ASL di Brescia e già responsabile del Registro mesoteliomi di Brescia.

L'appuntamento ha lo scopo di fare il punto della situazione mettendo a confronto esperti di vari settori sul sentito tema dell'esposizione all'amianto.