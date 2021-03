Asugi ha approvato il progetto della durata di due anni denominato "Amianto e fibre vetrose: valutazione della tossicità e meccanismi", sotto la guida del Responsabile Scientifico Renzo Simoni, e ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste per disciplinare i reciproci rapporti sulla gestione del progetto. Su richiesta di Simoni e a seguito del consenso dell’Amministrazione regionale, infatti, l’attività di ricerca sarà condotta dal Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste.



La Direzione Centrale della Salute Politiche Sociali e Disabilità, con decreto del 2 novembre 2020, ha approvato il progetto e ha stabilito di concedere all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina l’importo di 28mila euro, pari all’80% della spesa preventivata per l’intero progetto. L’intero importo verrà trasferito al Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste, che gestirà autonomamente il progetto, utilizzando il finanziamento ricevuto. Il restante 20% delle spese complessivamente sostenute per il progetto resterà a carico dell’Università degli Studi di Trieste, per un totale presunto pari a 7mila euro.