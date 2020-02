Amianto, sale a 10mila euro il contrbuto ai malati

Sale da 5.600 a 10.000 euro, e con effetto dal 2015, il contributo assistenziale una-tantum erogato ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi. A segnalarlo è il Sindacato pensionati Cgil, che saluta con soddisfazione questa importante novità, frutto di un emendamento al milleproroghe approvato su proposta della parlamentare regionale Debora Serracchiani.

"Questo risultato – commenta il segretario dello Spi-Cgil Friuli Venezia Giulia Roberto Treu – è anche il frutto dell’impegno del sindacato e delle associazioni che si battono per rafforzare le tutele economiche, previdenziali e assistenziali ai lavoratori colpiti dall’amianto e per le loro famiglie. È certamente un passo nella direzione giusta per riaffermare i diritti degli esposti all'amianto ancora in attesa di risposte".

Lo Spi non manca di sottolineare come l’incremento del contributo sia retroattivo: "Appena il milleproroghe sarà approvato – spiega ancora Treu – sarà nostra cura informare tutti gli interessati sulle modalità di richiesta dell’integrazione sul contributo già percepito tra il 2015 e il 2019. Le sedi dello Spi-Cgi saranno a disposizione per tutte le informazioni del caso".