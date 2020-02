Amici del cuore al Gervasutta

P assaggio di testimone ai vertici dell’associazione Amici del centro per la riabilitazione del cardiopatico presso la Cardiologia dell’ospedale Gervasutta di Udine. Il cavaliere ufficiale Donato Morea è stato eletto presidente dell’associazione nata oltre 40 anni fa e che coinvolge persone che hanno avuto problemi cardiaci.

Completano il nuovo Consiglio direttivo il vicepresidente Luigi SanMarco, il segretario Franco Milocco, i consiglieri Roberto Colle, Oscar Brugnolutto, Sandro Castellan, Walter Stringaro, Alessandra Masarotti, Adriano Jogna e i revisori dei conti Sergio Colloredo, Giuseppe Bergamo e Daniela Marcon. Un organigramma rinnovato, ma nel segno della continuità. Un ringraziamento speciale, infatti, è stato rivolto ad Adriano Jogna, “alla guida del direttivo per tre mandati nel corso dei quali ha rappresentato con grande passione e impegno costante gli interessi degli associati”, e a tutto il precedente gruppo dell’associazione per il lavoro svolto.

Al nuovo presidente sono giunti anche i complimenti e gli auguri di buon lavoro dell’Associazione del personale del Reparto di cardiologia dell’Ospedale Gervasutta.

Gli Amici del centro per la riabilitazione del cardiopatico si impegnano ad aggiornare e arricchire le conoscenze e le informazioni in ambito sanitario con conferenze periodiche, ma non solo. L’associazione propone iniziative educative per migliorare i comportamenti grazie al supporto psicologico di professionisti, l’aiuto del gruppo e il confronto tra esperienze personali, ma anche attività ricreative e culturali di svago come viaggi e spettacoli.