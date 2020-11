Ampliare l'eta dello screening mammografico

Il Comune di Palmanova sostiene e vuole contribuire alla raccolta firme della petizione, promossa dall'Andos di Udine - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - per ampliare l'età delle donne che partecipano gratuitamente alla campagna di screening mammografico.

Attualmente lo screening copre la popolazione delle donne tra i 50 e i 70 anni. La petizione vorrebbe sensibilizzare la Giunta regionale affinchè sia ampliata la fascia d'età per fruire del servizio, comprendendo anche le donne tra i 45 ai 74 anni.

“Riteniamo importante dare tutto il nostro sostegno a quest'iniziativa di grandissimo interesse per la diagnosi precoce dei tumori al seno", commenta Simonetta Comand, assessore comunale alla pari opportunità. "Chiediamo la collaborazione di tutti per firmare e far firmare. La nostra raccolta firme è attiva da oggi. È possibile recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Palmanova per dare il proprio contributo alla causa”.

Si legge nel testo della petizione: “È il tumore più frequente nella donna. Si calcola che circa una donna su 8 durante l’arco della propria vita sviluppi un tumore alla mammella. Non è possibile prevenire l’insorgere del tumore ma si può diagnosticarlo in una fase iniziale, quando può essere curato efficacemente. Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni. In alcune Regioni si sta sperimentando l’efficacia in una fascia di età più ampia, quella compresa tra i 45 e i 74 anni. Per questo motivo noi dell’Andos Comitato di Udine, vogliamo portare questa petizione in Regione per sensibilizzare i nostri politici ad abbassare l’età dello screening”.