Anagrafi Sanitarie distrettuali solo su appuntamento telefonico

Accesso alle Anagrafi Sanitarie distrettuali di Trieste solo su appuntamento telefonico a seguito della messa in atto delle “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2”. Da martedì 25 febbraio tutte le attività amministrative delle Anagrafi Sanitarie distrettuali verranno eseguite esclusivamente previo appuntamento telefonico e pertanto l’attività ad accesso diretto viene sospesa dalla medesima data.



Di seguito i numeri dei Distretti Sanitari di Trieste per fissare l’appuntamento (nel corso della telefonata verrà indicata anche la documentazione necessaria da portare al Distretto)

D1 – 040 399 7814/7804 dalle ore 08.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì

040 3997921 chiamando il martedì dalle 12.00 -16:00 per la sede di Aurisina

040 3998164 chiamando il mercoledì dalle 13.00-16:30 e il venerdì dalle 8:30-11:00 per la sede di Opicina



D2 - 040 399 2977 dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdìD3 – 040 399 5810 dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdìD4 – 040 399 7465 dalle ore 08.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdìLe operazioni dell’Anagrafe Sanitaria possono essere eseguite in qualsiasi Distretto a prescindere dalla residenza dell’utente ad esclusione di:- rilascio tessere STP (solo presso il Distretto 4)- rilascio attestati per lavoratori frontalieri (nel Distretto in cui il datore di lavoro ha la sede legale o, in alternativa, la sede lavorativa)Qualsiasi operazione effettuata per terze persone necessita della delega da parte del delegante con l’esatta indicazione del delegato (nome e cognome e dati anagrafici) unitamente alla copia dei documenti di identità di entrambi (delegante e delegato).Per quanto riguarda il Distretto Alto Isontino sarà possibile fissare l’appuntamento nel modo seguente:Sede di Gorizia – 0481 592860 dalle 8.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì;Sede di Cormons – 0481 629271 dalle 9.00 alle 11.00 dal lunedì al venerdì;Sede di Gradisca d’Isonzo – 0481 dalle 9.00 alle 11.00 dal lunedì al venerdì.Le operazioni dell’Anagrafe Sanitaria possono essere eseguite in qualsiasi sede distrettuale a prescindere dalla residenza dell’utente.