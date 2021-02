Analisi dei tamponi, AsuFc all’avanguardia in Italia

La realizzazione della rete informatizzata e di ultima generazione di Point of Care Test per la determinazione della presenza dell’antigene Covid da parte dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale è tra le primissime di questo genere in Italia. “Tutta la strumentazione installata presso i Covid Point e nei vari presidi ospedalieri è governata dal Laboratorio dall'installazione alla gestione della formazione e mantenimento della qualità analitica”, spiegano da AsuFc.

“Gli strumenti sono stati messi in rete attraverso un complesso sistema informatico e riescono a gestire in tempo reale la richiesta del paziente e il trasferimento del risultato alla cartella clinica, il tutto con la validazione firma del Dirigente della Struttura di Microbiologia dell’Ospedale di Udine. Questa informatizzazione avanzata permette di avere a disposizione del sistema sanitario (Dipartimento di Prevenzione e tutte le strutture collegate alla gestione dei casi) i risultati dei tamponi già dopo 20 minuti della loro esecuzione: dopo la firma del referto, questo si rende disponibile per il paziente sulla piattaforma SeSaMo dopo circa due ore”.

“In un solo anno abbiamo implementato tutti i possibili sistemi diagnostici al fine di poter dare risposte tempestive di carattere assistenziale ai cittadini della Regione. Tutto questo è stato realizzato grazie all’impegno dei professionisti che operano nelle Aziende sanitarie di tutta la Regione e negli Ircs al fine di tutelare la salute dei cittadini e debellare questo virus” afferma il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi.

Gli strumenti Poct installati sono di due diverse tipologie: il Lumiradx (un test ogni 12 minuti, completamente portatile e utilizzabile anche per i pazienti domiciliari o nelle ambulanze) e Afias6 (sei test ogni 20 minuti) che sono stati distribuiti in relazione al carico di lavoro della sede di installazione.

Queste le installazioni presso i Covid Point già operativi: in Fiera due Afias6; in via Chiusaforte due Afias6; a San Giorgio di Nogaro due Afias6; a Cividale un Afias6; a Tolmezzo due Afias6; a Gemona due Afias6. Entro la settimana saranno installati e operativi strumenti Afias6 anche a Tarvisio e Codroipo.

Inoltre, sono stati installati: al Pronto soccorso pulito di Udine un Afias6; al Pronto soccorso Covid un Lumiradx; al Pronto soccorso pediatrico di Udine un Lumiradx; al Pronto soccorso ginecologico di Udine un Lumiradx; al Pronto soccorso ostetrico di Udine un Lumiradx; nel reparto di Oncologia di Udine un Lumiradx; in Medicina Covid un Afias6; al Pronto soccorso di Tolmezzo un Lumiradx; in Medicina Covid a Palmanova un Lumiradx; nel Laboratorio spoke Latisana un Afias6; nel Laboratorio spoke Palmanova un Afias6; nel Laboratorio spoke San Daniele un Afias6; nel Laboratorio spoke Tolmezzo un Afias6.

In settimana saranno installati anche nell’Ematologia un Afias6 e un Lumiradx. Nello specifico, si tratta di sistemi cosiddetti di “ultima generazione”, costituiti da uno strumento e da cartucce di reagenti monouso che utilizzano la tecnologia della immunofluorescenza microfluidica per rilevare la presenza nei tamponi naso-faringei e nasali della proteina nucleocapsidica del virus. Proprio perché rilevano tale antigene, non sono influenzati dalla comparsa delle varianti della proteina Spike (S).

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute contenute nella circolare “Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing” dell’8 gennaio 2021, “Il test antigenico rapido (preferibilmente test antigenici a lettura fluorescente o ancor meglio test basati su immunofluorescenza con lettura in microfluidica) va eseguito il più presto possibile e in ogni caso entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi”. Rimane imprescindibile un’attenta valutazione clinica del paziente da parte del Clinico: la velocità della risposta permette di conseguenza di attivare tutte le successive azioni necessarie in caso di positività.

Entrambi i sistemi sono collegati al sistema informativo regionale dei laboratori e quindi è completamente assicurato anche il controllo del flusso informativo, dall’identificazione del paziente alla refertazione.

Anche per l’esecuzione dei test molecolari per la rilevazione dell’RNA virale, AsuFc ha adottato sofisticate strumentazioni che possono essere utilizzate nei punti di assistenza decentrati (POCT), i sistemi VitaPCR: si tratta di strumenti per analisi molecolari RT-PCR che identificano la sequenza del gene N (nucleocapside) del virus e quindi, anche queste analisi non vengono influenzate dall’eventuale presenza della comparsa delle varianti della proteina Spike (S).

Il sistema è dotato di un controllo dell’adeguatezza del campione in modo da evitare problemi derivanti dall’utilizzo di campioni inadatti ad essere valutati con tecniche di biologia molecolare ed è in grado di eseguire in meno di 20 minuti una singola analisi.