Anche a Udine la Giornata mondiale del Cuore

Giovedì 29 settembre ci sarà la Giornata mondiale del Cuore organizzata dalla Associazione Italiana Cuore e Rianimazione, in collaborazione con Progetto Vita, ANPAS e IRC-Comunità.

Per l’occasione saranno organizzati in molte città italiane dei momenti di divulgazione su quelle che sono le procedure salvavita in caso di arresto cardiaco.

Anche a Udine, grazie alla disponibilità del Centro di Formazione BLSD IRC-Comunità FIAS di Udine e alla collaborazione del Comune di Udine, dalle 10 alle 16 sotto la Loggia Del Lionello di piazza Libertà ci saranno una serie di dimostrazioni su quelle che sono le procedure salvavita che possono essere adottate anche da personale non sanitario.

Saranno fatte esercitazioni con prove pratiche su manichino delle valutazioni da fare in caso di possibile arresto cardiocircolatorio, di come gestire correttamente l’allertamento sanitario e di come attuare le prime manovre di massaggio cardiaco con utilizzo del DAE, il Defibrillatore Automatico Elettronico, fondamentale procedura da attivare in attesa dell’arrivo del personale medico. Tutte le dimostrazioni e prove pratiche saranno naturalmente a titolo totalmente gratuito.