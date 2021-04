Anche i Lagunari Truppe Anfibie in campo per la campagna vaccinale

AsuGi ha stipulato un accordo di collaborazione con la sezione di Trieste dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie per lo svolgimento di attività di volontariato a supporto del piano di vaccinazione anti-Covid.

L’Alta è un’associazione senza scopo di lucro che si propone di mantenere vive le tradizioni, la storia e le caratteristiche dei lagunari, promuovendo attività sociali, ricreative e culturali idonee a mantenere l’efficienza fisica e morale dei soci.

Nell’ambito dell’emergenza Covid, l’Associazione ha messo a disposizione i propri volontari per attività di supporto all’ambulatorio in cui si eseguono i tamponi presso il Dipartimento di Prevenzione; nello specifico i volontari si dedicheranno al controllo dei documenti, all’accoglienza dei cittadini che si recano al centro per l’effettuazione del tampone, alla consegna dei tamponi ai laboratori di analisi e all’accompagnamento dei medici per le vaccinazioni domiciliari.