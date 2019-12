Anche in Fvg aumentano i casi di influenza

L’influenza? Ha già iniziato a colpire. In base ai dati della rete nazionale Influnet, infatti, in Italia è stata superata quota 887.000 persone ammalate dall’inizio della stagione. E il Fvg – assieme a Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Sicilia - è una delle regioni dove si sono registrati i valori più alti, superando la cosiddetta soglia epidemica (ovvero 2,97 casi ogni mille abitanti).

Al momento, sempre in base ai dati raccolti e analizzati dal Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, i più colpiti sono i bambini, in particolare nella fascia d’età 0-4 anni (l’incidenza è pari a 6,64 casi ogni mille assistiti). Dati che scendono nella popolazione tra i 5 e i 14 anni a 2,87, mentre tra i 15 e i 64 anni il numero si attesta a 3,07; tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni, invece, il numero di malati scende a 1,46 ogni mille assistiti.

L’influenza, insomma, come annunciato nelle scorse settimane, è arrivata in anticipo e si sta già dimostrando particolarmente aggressiva. Il primo caso grave lungo lo Stivale era stato segnalato proprio a Udine dove, nel mese di settembre, un uomo di 50 anni, senza altre patologie, era stato colpito da una forma grave del virus, che lo ha costretto ad affrontare una degenza di oltre 20 giorni.

VACCINAZIONE. La vaccinazione antinfluenzale può essere effettuata gratuitamente fino al 31 dicembre. Basta prendere appuntamento dal proprio medico di base o recarsi presso le strutture sanitarie pubbliche. Eccetto per i bambini che vengono sottoposti per la prima volta alla vaccinazione (fino ai 9 anni in cui è opportuna una seconda dose di richiamo), per tutto il resto della popolazione una sola dose di vaccino è in grado di garantire un’adeguata immunizzazione per tutta la stagione.

Obiettivo primario dell'antinfluenzale è la prevenzione delle forme gravi e complicate d'influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave. Ogni anno l'influenza determina elevati costi a carico della comunità, sia in termini di spesa sanitaria (farmaceutica e ospedaliera) sia di costi sociali, per le assenze dal lavoro per cure proprie e dei familiari. Inoltre, il ricorso all'ospedalizzazione per il trattamento di forme influenzali, anche non complicate, soprattutto in persone anziane, comporta serie ripercussioni sulla ricettività dei reparti ospedalieri con possibili disfunzioni operative.