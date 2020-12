Anche in Fvg è conto alla rovescia per il Vaccine Day

E' ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Vaccine Day, la giornata simbolica di avvio, domenica 27 dicembre, in contemporanea in tutta Europa, della campagna di vaccinazione anti-Covid.

Le prime 9.750 dosi del vaccino della Pfizer-BioNtech destinate all'Italia dallo Spallanzani di Roma sono state spedite nei vari punti di somministrazione lungo lo Stivale. Al Fvg, per questo primo appuntamento, sono state destinate 265 dosi, che arriveranno in serata all'aeroporto militare di Villafranca, a Verona, da dove, con mezzi dell'Esercito, saranno consegnate direttamente nella sede della Protezione civile a Palmanova, scelta come luogo simbolico per la prima somministrazione, in programma dalle 9 di domenica.

A immunizzare i 265 volontari selezionati saranno un medico e cinque infermieri, mentre la seconda dose, prevista tra 21 giorni, sarà inoculata direttamente nei vari punti di riferimento sul territorio.

"Sanità e Protezione civile hanno completato il loro lavoro per la giornata di avvio della campagna di vaccinazione", ha detto il vicepresidente Riccardo Riccardi al termine degli incontri con il responsabile della campagna, Michele Chittaro, e i vari protagonisti di questa complessa macchina organizzativa e delle riunioni con il commissario Arcuri (qui il video).

"Domani saremo qui e vedremo molti responsabili della sanità conosciuti e stimati, ma anche molti operatori non conosciuti, ma allo stesso modo importanti nell'azione di protezione e per il lavoro in prima linea che dovranno continuare a fare", ha aggiunto Riccardi.

La prima professionista della sanità a ricevere il vaccino in Fvg sarà la dottoressa goriziana Ariella Breda, 57 anni, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione dell'Asugi, che il 29 febbraio scoprì il primo caso positivo nella nostra regione, un cinquantenne di Gorizia che aveva contratto il virus nell'ospedale di Treviso dove era andato a visitare un parente ricoverato per altre patologie.

Assieme a lei ci saranno il dirigente del Dipartimento di rianimazione dell'ospedale di Pordenone, Tommaso Pellis, il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale di Udine Carlo Tascini e il presidente dell'ordine dei medici della provincia di Pordenone Guido Lucchini, che pochi giorni fa ha pianto la scomparsa del collega avianese Antonino Cataldo, stroncato proprio dal Covid.

Ma in prima linea ci saranno anche il presidente dell'Ordine degli psicologi Fvg, Roberto Calvani, e Raffaella Pistrino, 54 anni, dirigente socio-assistenziale dell'Asp La Quiete in rappresentanza proprio del mondo delle case di riposo.

"Stiamo lavorando perché a questa giornata simbolica ne seguano tante altre", ha spiegato Riccardi. "La campagna vaccinale è una delle grandi e vere operazioni per contrastare e sconfiggere questa pandemia".

Dopo questo avvio simbolico, infatti, la prima consistente somministrazione scatterà non appena arriverà in regione la nuova fornitura, di circa 10mila dosi. La consegna è attesa indicativamente tra il 28 e il 4 gennaio, questa volta con volo da Pratica di Mare all'aeroporto di Rivolto.

Appena sarà definita la giornata di spedizione, la Regione aprirà la prenotazione online per i volontari, sempre selezionati prioritariamente tra personale sanitario, operatori e ospiti delle case di riposo. Entro fine gennaio, l'obiettivo è quello di completare la prima fase vaccinale, che per il Fvg corrisponde a 50.094 dosi, pari a circa il 90% del personale delle categorie individuate.

La speranza, più volte ribadita anche dal governatore Massimiliano Fedriga, è che l'adesione sia massiccia. Nel frattempo, continua anche il lavoro di comunicazione per informare sulle caratteristiche del prodotto Pfizer-BioNtech.

Il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina di 'Faq', con le risposte alle principali domande.