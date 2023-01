Anche in Fvg tornano le Arance della Salute Airc

Sabato 28 gennaio tornano le Arance della Salute, primo appuntamento dell’anno di raccolta fondi di Fondazione Airc. I volontari saranno impegnati su tutto il territorio, anche in moltissime piazze del Fvg, per distribuire reticelle di arance rosse coltivate in Italia, marmellata d’arancia e miele, e per ricordare l’importanza della prevenzione attraverso le sane abitudini. Per trovare il punto di distribuzione più vicino

Il claim della campagna “La salute nelle nostre mani” sintetizza l’impegno di Airc per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di compiere gesti concreti per la nostra salute, come lo stop al fumo, un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica e l’adesione agli screening raccomandati.

Parallelamente all’appuntamento di piazza, Airc apre il 2023 con un investimento di 137.392.000 euro a sostegno di circa 6 mila ricercatori impegnati a trovare soluzioni sempre più efficaci per prevenire e diagnosticare precocemente il cancro, e per curare tutti i pazienti.

Per il Fvg sono stati deliberati 3.053.930 euro per il sostegno di 26 progetti di ricerca e due borse di studio. Un risultato reso possibile anche grazie alle iniziative del Comitato Fvg Fondazione Airc, presieduto da Michela Cattaruzza, attivo dal 1981 per organizzare e promuovere ogni anno numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali.

I ricercatori confermano che un’alimentazione ricca di cereali integrali, di verdure, frutta e legumi, con un limitato apporto di bevande zuccherine e di grassi saturi è importante per ridurre il rischio di sviluppare un tumore. L’attenzione alla qualità e alla quantità del cibo deve associarsi all’esercizio fisico, che incide sui meccanismi infiammatori e sul sistema immunitario, e alla rinuncia al fumo: il maggiore fattore di rischio, responsabile da solo dell’85-90% dei tumori polmonari, e di innumerevoli altre malattie.

Queste e altre indicazioni sono raccolte nel “decalogo della salute”, stilato dal Fondo mondiale per la ricerca sul cancro (World Cancer Research Fund), che è protagonista della speciale guida distribuita insieme ai prodotti solidali. La guida include anche sane e gustose ricette a tema arancia, tra cui il pollo agli agrumi a firma di Benedetta Parodi.

Nella foto, la testimonial Airc Margherita Granbassi