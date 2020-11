Anche Mediafriuli aderisce alla Giornata della prematurità

Un bimbo su dieci nasce prematuro, ma grazie ai grandi progressi compiuti dalla medicina in questi anni, la maggior parte dei piccoli ce la fa e può aspirare a buone condizioni di sviluppo. Serve però molta attenzione fin dalla gestazione e poi, in fase di ricovero nella terapia intensiva neonatale, reparto ad altissima specializzazione. Ne abbiamo due in regione, una a Trieste al Burlo Garofolo e una a Udine.

Quest’anno, in occasione della giornata internazionale della prematurità, i medici del Burlo Garofolo hanno deciso di portare fuori dai confini dell'isolamento della termoculla e della Terapia intensiva neonatale il neonato prematuro, coniando per l’occasione lo slogan "Siamo tutti nati prematuri". All'iniziativa aderisce anche il gruppo Mediafriuli con Il Friuli e Telefriuli.

Sono quindi state stampate 200 magliette viola (colore scelto per indicare la prematurità), che sul petto riportano i loghi dell'Associazione Scricciolo (www.scriccioloassociazione.org), di VivereOnlus (a livello nazionale) e ECFNI (a livello europeo), nonché quello del Burlo Garofolo, ma cosa ben più importante che sulla schiena ha scritto il nome di un giocatore coraggioso e tenace, con un numero rappresentante le cifra del suo peso neonatale “SERGIO 420 gr”.

Scopo dell’iniziativa alla quale ha lavorato senza sosta il medico neonatologo Gabriele Cont che lavora proprio nella terapia intensiva neonatale triestina, farle indossare a quante più persone possibile per poi raccogliere e pubblicare una fotografia sul proprio profilo social testimoniando così la propria attenzione: “Lo scatto nel vostro posto di lavoro - ha scritto Cont nel messaggio inviato anche alla nostra testata - vuole essere un grido di speranza, sta a significare che insieme possiamo colmare quel gap, dovuto all'essere nato prima, per garantire ai nostri Scriccioli, di tutto il mondo, di poter un giorno giocarsi la chance di essere un cantante in una sala di incisione, un musicista in sala prove, un giocatore di basket, una maestra d'asilo, una farmacista, un pizzaiolo, un agente di polizia, un imprenditore, un militare di pace, una parrucchiera, un autista di autobus, un alpinista, il presidente della Regione, una fotografa, un dentista, una nonna, un assessore, un lettore di libri per bambini, un pescivendolo, un volontario in una casa famiglia, una tabaccaia, un operaio del porto, uno esploratore, un gelatiere, un calciatore, un chirurgo, un giardiniere, un ministro dello Stato, un tecnico del suono, un dj, il nuovo sindaco di Trieste, una professoressa all'Università, una dottore o il primario in terapia intensiva neonatale, un direttore di Scuola di specialità, un Rettore universitario, un Amministratore delegato, un campione della nazionale di basket, un malgaro, un falegname, un muratore, un meccanico, un artigiano, uno scultore, un infermiere del 118, un membro del soccorso alpino, uno studente, un'ostetrica, un giornalista, un biologo, un pompiere, una commessa, un viticoltore, un ricercatore, uno scrittore, uno chef, un sognatore, un creativo, un volontario, una mamma, un papà, o di poter essere semplicemente un bambino!”.

Insomma, un modo davvero semplice, ma immediato per fare squadra.

“Ogni professione - spiega Cont - è fatta da un essere umano che merita rispetto, ma è la forza della squadra a fare la differenza e lo vedo quotidianamente nel mio lavoro: senza l'operato di tutte le figure professionali, il mio apporto sarebbe inutile”.