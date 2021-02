Anche San Vito partecipa all’iniziativa del Banco farmaceutico

Dal 9 al 15 febbraio 2021, si svolgerà la XXI Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico, che si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Chi vorrà partecipare a questo gesto di carità, potrà andare alla Farmacia comunale di via del Progresso, a San Vito al Tagliamento, che aderisce all’iniziativa e acquistare uno o più medicinali da banco per i bisognosi “perché nessuno debba scegliere se mangiare o curarsi”.



Quest’anno, per ovvi motivi di sicurezza, lunedì 15 febbraio, il giorno simbolo della raccolta nella cittadina, i volontari non potranno essere presenti. I farmaci donati successivamente saranno consegnati agli enti assistenziali del territorio che offrono cure e medicine gratuite alle persone indigenti.



Oggi come non mai, è necessario che quante più persone partecipino all’iniziativa. Anzitutto, perché ce n’è davvero bisogno. La crisi economica innescata da quella sanitaria ha reso povere tante persone, e ha spinto in una condizione di ulteriore marginalità chi in difficoltà lo era anche prima. Non meno importante, affinché il Paese possa riprendersi e guardare all’orizzonte con speranza, servono testimonianze di grande umanità. Lo stesso Santo Padre il 19 settembre 2020, ricevendo una delegazione dei volontari del Banco Farmaceutico in udienza privata, ha detto: “Cari amici, vi ringrazio molto per il servizio che svolgete a favore dei più deboli. Grazie di quello che fate. La Giornata di Raccolta del Farmaco è un esempio importante di come la generosità e la condivisione dei beni possono migliorare la nostra società e testimoniare quell’amore nella prossimità che ci viene richiesto dal Vangelo”.



Una iniziativa meritoria alla quale l’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento, in collaborazione con la Caritas locale, ha aderito ormai da anni e vede sempre in prima fila la Farmacia comunale. “Anche qui da noi i Servizi sociali comunali e la Caritas locale hanno evidenziato - spiega la Vicesindaca Federica Fogolin - che non sono poche le persone che non riescono ad acquistare i farmaci utili per la cura della propria salute, e dunque da qui la scelta dell’Amministrazione comunale di continuare ad aderire alla manifestazione”.. “E’ un’occasione - commenta la Vicesindaca - per sostenere in maniera concreta persone e famiglie in difficoltà, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Sono sicura che ancora una volta la comunità di San Vito al Tagliamento dimostrerà di essere sensibile e solidale e non farà mancare il proprio generoso contributo”.