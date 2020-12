Ancora una canonica nel mirino dei ladri

Dopo il tentato furto, nel fine settimana, nella canonica di Mereto di Tomba, dove i ladri sono entrati in cerca di oro e soldi, mentre il parroco stava celebrando la messa, nella prima serata, un altro tentativo di furto è stato messo a segno in un paese vicino. Lo ha denunciato un giovane sacerdote che presta la sua opera pastorale a Flaibano, nella Parrocchia della Beata Vergine Annunziata.

Si tratta di una canonica che non viene utilizzata stabilmente, perché il prete segue diverse altre borgate. I ladri hanno forzato la porta e hanno cercato beni di valore. Non hanno trovato nulla, perché il presule non conserva soldi né altri beni, proprio perché le stanze della canonica non vengono utilizzate e restano spesso incustodite. Indagano i Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli.