Andos, il Covid non fermi la prevenzione

Ottobre è il mese della prevenzione al femminile di cui ANDOS Comitato di Portogruaro si fa interprete presso la cittadinanza, sensibilizzando le donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori.



A tal proposito ANDOS Comitato di Portogruaro ha organizzato, in collaborazione con Centro di medicina Portogruaro, l’incontro pubblico dal titolo I segni del nostro corpo: tatto e gusto alleati della prevenzione programmato per mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 18 prima in presenza nella sede municipale e di conseguenza solo on line in seguito ai dispositivi del recente dpcm, a cui accedere dal sito internet del Comune di Portogruaro www.comune.portogruaro.ve.it .



Chi seguirà la diretta potrà porre le proprie domande scrivendo alla mail tourprevenzione@centrodimedicina.com e potrà rilanciare la diretta copiando il collegamento della diretta associato all’hashtag #Tingiamodirosailweb.



“Il tumore al seno è il principale cancro diagnosticato sulla popolazione femminile. Abbassare la guardia in questo momento sarebbe un grave errore, soprattutto a fronte del fatto che lo scorso anno sono stati diagnosticati 53.500 nuovi casi a livello nazionale (dati AIRTUM) di cui 5.000 in Veneto. – spiega la presidente Andos Portogruaro, dottoressa Giuliana Simonatto - Grazie alla sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce ed al conseguente incremento dell’attività di screening sono aumentate in modo sensibile (ben oltre l’80%) anche le probabilità di guarigione e sopravvivenza. Per questo invitiamo Istituzioni, Associazioni e le cittadine del nostro territorio a seguire l’incontro, ponendo anche le loro domande, purché si continui a tenere alta l’attenzione e il livello di allerta per l’occasione lanciamo insieme l’hastag #Tingiamodirosailweb”.L’incontro, che gode del patrocinio della Città di Portogruaro, vede il saluto introduttivo a cura del Sindaco di Portogruaro Florio Favero e della Presidente ANDOS odv Comitato di Portogruaro, dott.ssa Giuliana Simonatto, e gli interventi di Emanuela Guirroli, senologa UOC Chirurgia Generale Portogruaro ASL 4 Veneto Orientale, e di Anna Faggiani, biologa nutrizionista Centro di medicina Portogruaro.Moderatore dell’incontro Marco Ceotto, articolista Medicina ModernaPer Info Segreteria organizzativa: tourprevenzione@centrodimedicina.com T. 335 321469 · 320 4321544 www.iltourdellaprevenzione.it .