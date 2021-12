Andos Udine apre una nuova sede al Città Fiera

L'Andos di Udine raddoppia, per essere ancora più vicina alle donne che cercano supporto. Il comitato cittadino dell'Associazione Donne Operate al seno ha infatti aperto la sua seconda sede, inaugurata nei giorni scorsi al primo piano (di fronte alla libreria Giunti) del centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco. Nel nuovo centro, aperto assieme all'Unci di Udine, le persone colpite da neoplasia mammaria potranno trovare informazioni sulla malattia e aiuto psicologico nonché partecipare alle iniziative del sodalizio, che ha un'esperienza di oltre trent'anni nel settore del volontariato in questo campo.

Nel nuovo spazio saranno attivati diversi servizi per rispondere alle molteplici esigenze degli utenti e fornire un’ampia assistenza specifica per aiutarli a superare i molti traumi, emotivi e fisici, legati alla patologia: dalle visite senologiche alle donne con età inferiore ai 45 anni, ai consigli nutrizionali e fisioterapeutici, dai consigli su make-up e skin care durante la terapia al sostegno psicologico. Grazie alla collaborazione dell'Unci Udine, presieduto da Carlo Del Vecchio, in sede sarà possibile ricevere consulenze urologiche, per sensibilizzare anche gli uomini a stili di vita sani.

Nel segno di una tutela a tutto tondo del femminile, la novità del centro sarà anche la creazione di uno sportello dedicato alle donne vittime di violenza, con la referente avvocato Angelica Giancola.

La sede sarà aperta il giovedì dalle 13 alle 20, il venerdì dalle 11 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.

"Si tratta di un ritrovo importante – spiega la presidente Andos Udine, Mariangela Fantin -, dove auspichiamo di riuscire a dare quelle risposte che le donne cercano. Il nostro obiettivo è quello di creare una collaborazione tra la nostra associazione e le amministrazioni per poter garantire ancora di più un supporto a chi ne ha bisogno. Il fattore fondamentale – conclude Fantin -, è parlare di prevenzione, iniziando dai giovani, per sensibilizzare sull'importanza di tenere corretti stili di vita".

La sede al Città Fiera si aggiunge a quella in città, in via Armando Diaz 60, accessibile il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 15 alle 18.