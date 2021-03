Aned Fvg, Leo Udina confermato segretario

Il Comitato regionale dell’Aned, Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto Onlus, Medaglia d'Oro della Sanità Pubblica, riunitosi in videoconferenza, ha rinnovato le proprie cariche sociali per il biennio 2021-2023 confermando segretario regionale Leo Udina di Trieste e vice segretario Antonio Gobetti di Tarcento, mentre tesoriere è stato confermato Valentino Adamo di Mereto di Tomba; nella stessa seduta è stato confermato il Comitato esecutivo composto da nove delegati distribuiti in tutta la Regione, che offrono gratuitamente il loro tempo per assistere e rendersi portavoce di chi è meno fortunato e necessita di cure costanti.

Aned Onlus da oltre 40 anni difende i diritti dei malati renali, dei dializzati e dei trapiantati di rene, fornendo informazioni e assistenza a 360° a chi si trova ad affrontare e poi convivere con una patologia gravemente invalidante.

Il Comitato Aned Fvg per tutto il 2020 e a tutt'ora, nonostante le limitazioni dettate dalla pandemia, si è prodigato senza sosta per sollecitare tutte le istituzioni sanitarie nazionali e regionali affinché nei Centri dialisi siano garantiti elevati standard di sicurezza volti a scongiurare i contagi e, ultimamente, ha lavorando alacremente affinché nella distribuzione dei vaccini sia garantita la massima priorità ai dializzati (in primis) e ai trapiantati d'organo (subito dopo), pazienti con patologie croniche gravi ad elevato rischio di complicanze in caso di contagio da Covid-19.

Dal 27 marzo sono iniziate le vaccinazione dei dializzati, trapiantati di rene e nefropatici in lista di trapianto. La vaccinazione sarà effettuata direttamente dalle nefrologie in collaborazione con il Centro regionale trapianti. “A tale proposito vogliamo ringraziare il Centro e tutti i direttori delle nefrologia del Fvg, i medici, gli infermieri e tutto il personale per la grande disponibilità e professionalità dimostrata nel combattere la pandemia nella nostra regione”, commentano dall’associazione.