Animali lasciati in auto sotto il sole, ecco come comportarsi

Continuano a verificarsi casi di animali lasciati in automobile sotto il sole o comunque con alte temperature, nonostante le sentenze di condanna per comportamenti di questo genere. La Lega nazionale per la difesa del cane offre una piccola guida sulle leggi e su cosa fare se ci si trova davanti a una situazione di questo tipo.



Anche in estate è sempre bello portare con sé i propri amici a 4 zampe, ma bisogna sempre tenere in considerazione le norme previste per il loro trasporto e ovviamente il loro benessere. In base al Codice della Strada, si può circolare con più di un animale solo se custoditi in apposita gabbia o trasportino o nel vano posteriore dell’auto con una rete divisoria. Se invece si viaggia con un solo animale, si può fare a meno del trasportino ma bisogna assicurarsi che non sia di intralcio alla guida.



E se dobbiamo fermarci da qualche parte? Lasciare l’animale in auto, con le temperature estive, non è un’opzione da prendere in considerazione. Con il caldo, infatti, l’abitacolo dell’automobile può diventare una trappola mortale e in pochi minuti le temperature possono diventare così alte da causare la morte dell’animale, anche se il finestrino è leggermente aperto. Questo ovviamente costituisce un reato penale.



In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, di cui vogliamo ricordare in particolare due sentenze importanti:– sentenza n. 14250/14, con cui la suprema Corte ha confermato la condanna – ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale – ai proprietari di un beagle lasciato in auto sotto il sole per ore con un finestrino leggermente aperto;– sentenza n. 175/2008, che ha confermato la condanna al proprietario di un cane lasciato chiuso nell’automobile parcheggiata la sole con temperature oltre i 30°.In entrambi i casi, gli animali sono stati salvati in tempo ma ciò non ha evitato ai proprietari la giusta condanna perché la sofferenza inflitta era stata comunque eccessiva.La prima cosa da fare è sicuramente contattare i Carabinieri o la Polizia Municipale che, per legge, sono tenuti a intervenire in casi come questo. Non bisogna farsi scoraggiare da eventuali rifiuti, ma insistere e pretendere un intervento immediato ricordando loro che l’omissione di atti d’ufficio è un reato.Questa è una cosa da prendere in considerazione come estremo rimedio se vediamo che l’animale è molto sofferente e le forze dell’ordine tardano ad arrivare, perché comunque ci espone al rischio di dover risarcire il proprietario dell’automobile. Tuttavia, in caso di richiesta di indennizzo da parte del proprietario, è possibile invocare lo stato di necessità anche alla luce della suddetta giurisprudenza recente a tutela degli animali.