Anmic, nuova sede per la sezione pordenonese

Nuovi spazi per la sezione pordenonese dell’Anmic, l’associazione nazionale mutilati e invalidi civili, associazione presente in tutto il territorio italiano che si occupa della consulenza nell’ottenimento della certificazione dell’invalidità civile, Handicap e Collocamento Mirato a persone con patologie di qualsiasi genere.

In poco più di due anni dal rinnovo dell’associazione, a maggio 2019 con l’elezione del nuovo direttivo e presidente, sono triplicati gli iscritti (oltre 600) e i tesserati (che sfiorano quota 400).

"Nel 2019 non avrei mai immaginato di ritrovarmi qui dopo soli due anni e con una pandemia, a inaugurare una sede nuova" ha commentato Ezio Casagrande, medico di categoria nelle commissioni Inps e presidente Anmic Pordenone, in occasione dell’inaugurazione a cui hanno partecipato il presidente nazionale Anmic Nazaro Pagano, il referente regionale e presidente della sezione di Udine Roberto Trovò, nonché diversi rappresentanti delle Istituzioni. A iniziare dal deputato Massimiliano Panizzut, l’assessore al patrimonio del Comune di Pordenone Andrea Cabibbo e il consigliere regionale presidente della Terza Commissione Salute del Consiglio Regionale Ivo Moras.

La nuova sede si trova sempre negli spazi di via don Luigi Sturzo 8 al primo piano, ma si sposta in un’altra area, e si allarga a due stanze dove sono operative le due segretarie, con tre postazioni informatiche "per garantire la legittima privacy dell’utente durante le procedure di registrazione e gli incartamenti amministrativi che richiede questa procedura" come ha ricordato Casagrande. Vi è poi una terza sala, condivisa con altre associazioni, dove poter svolgere le consulenze del presidente, del medico legale e dei medici di categoria presenti in commissione invalidi.

"Eravamo da tempo alla ricerca di ampliare la segreteria affinché fosse più consona alle nuove esigenze, il prossimo passo sarà l’acquisto della pedana per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’ingresso del palazzo" ha aggiunto il presidente Anmic Pordenone.

Significativo il ruolo che Anmic svolge in una fase molto delicata, ovvero quella che un paziente o i suoi familiari si trovano a dover affrontare in caso di malattia o di infortunio non lavorativo. "Nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato in questi due anni, ciò che mi ha spinto a proseguire è stato anzitutto il supporto dei volontari e dei medici di categoria, a iniziare dalla mia vice Maria Rosa Petris e il referente regionale Roberto Trovò oltre che il presidente nazionale che ci ha dato supporto. Ma soprattutto il pensiero di quanto supporto necessitino le persone ammalate che spesso sono anche escluse, talvolta disperate, bisognose di aiuto in un sistema così complicato come quello della medicina legale, dove è facile sbagliare qualcosa e perdere i residuali benefici di cui si ha diritto" ha ricordato Ezio Casagrande. Malattie oncologiche, patologie neurodegenerative tra cui la demenza, malattie osteo-articolari, ma anche malattie rare e tutto il capitolo legato alle patologie infantili, sono le cause più frequenti dell’accertamento di invalidità.

L’anno e mezzo di pandemia ha peggiorato una difficoltà già intrinseca, facendo registrare ritardi nel rispondere a tutte le richieste di accertamento, ma anche un aumento delle patologie. «Veniamo da una situazione d’emergenza, sia dal punto di vista del welfare sia sanitario. Purtroppo la pandemia ha concentrato su di sé tutte le attenzioni e ha comportato il fatto che molti pazienti siano stati trascurati. Ora siamo registrando un evidente aumento di casi soprattutto relativi a patologie oncologiche. Parliamo di un aumento del 15-20%. Purtroppo i due anni di mancata prevenzione si sono tradotte tragicamente in diagnosi non tempestive» ha commentato Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic arrivato a Pordenone da Roma.

"Come associazione stiamo anche lavorando per capire come il Pnrr potrà aumentare le attuali mortificanti provvidenze economiche" ha aggiunto il presidente nazionale Anmic, associazione che partecipa anche al tavolo di confronto permanente istituito dall’Inps con le associazioni di categoria delle persone con disabilità per una revisione complessiva dell’accertamento.

All’inaugurazione è intervenuto anche Maurizio Santoro dirigente medico dell’Unità di medicina legale dell’Inps di Pordenone che ha ricordato come la collaborazione tra Anmic di Pordenone e Inps nel Friuli occidentale, costituisca un modello virtuoso che andrebbe esteso a tutto il territorio.

Oltre alla sede centrale di Pordenone, la sezione locale di Anmic ha attivato una sede mandamentale a Sacile e a breve sarà attivata anche quella di recente inaugurata a San Vito al Tagliamento. Nella primavera 2022 sarà attivata anche la sede mandamentale di Spilimbergo.