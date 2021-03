Anmic, nuovo mezzo per il trasporto dei disabili

Nuovo mezzo per il trasporto dei disabili per l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili. Grazie all’accordo con la società Pmg, nella persona della signora Manfrin, a cui l'associazione rivolge un ringraziamento particolare per l’impegno profuso, è a disposizione, in comodato d’uso, un veicolo dotato di pedana per il trasporto di persone disabili in carrozzina ,con disabilità motoria e anziani.



“Potremo soddisfare le esigenze degli utenti per l’accompagnamento nelle strutture sanitarie, gli istituti di accoglienza diurna, presso le poste, banche , negozi per la spesa specie in questo momento particolare di pandemia – commenta il presidente dell'Anmic Roberto Trovò -. Il grazie maggiore va agli sponsor che hanno voluto sostenere il progetto. Sostenere l’iniziativa, che farà da supporto al progetto del Comune di Udine 'No alla Solit’Udine', in questo periodo gravoso per le aziende che a causa del Covid attraversano una crisi socio-economica importante, non è da poco e come dice Madre Teresa di Calcutta 'Non è importante quanto doniamo, ma quanto amore mettiamo in quello che doniamo'”.



“Saremo d’aiuto a tante persone – prosegue Trovò -, dato che svolgiamo circa 700 trasporti annui. Ci mettiamo a disposizione con i nostri magnifici autisti volontari per trasportare anche chi ne avesse necessità, presso i centri vaccinali nel Comune di Udine. Un messaggio di gratitudine su questo servizio è giunto dall’Assessore alla Salute Giovanni Barillari, che riconosce il continuo e costante impegno della nostra associazione al servizio delle persone fragili”.“Purtroppo a causa della zona rossa in cui si trova anche la nostra regione, questo importante momento non ha potuto esser accompagnato da una cerimonia, ma il tutto si è svolto in forma ridotta con la consegna delle chiavi e la benedizione dell’automezzo – conclude il presidente Roberto Trovò -”.