Antinfluenzale, le farmacie restano... in attesa

La vaccinazione antinfluenzale quest’anno è raccomandata e viene proposta gratuitamente alle persone più a rischio di complicanze: gli over 60 anni, i malati cronici, le donne in gravidanza o allattamento, i bambini nella fascia di età 6 mesi – 6 anni; inoltre viene proposta a donatori di sangue, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e operatori sanitari.

"Ma la vaccinazione antinfluenzale è indicata anche per le persone 'non a rischio', ovvero per le persone che non rientrano nelle categorie sopra indicate ma che desiderano vaccinarsi, a proprie spese, sempre con la prescrizione del medico curante", scrive in una nota Federfarma Udine, l'Associazione Sindacale Titolari di Farmacia.

"In questo momento tutte le scorte di vaccini sono impegnate per dare una protezione alla popolazione più fragile, ovvero le persone 'a rischio', per questo sarà necessario attendere e sperare che il vaccino arrivi in Farmacia in tempo utile per soddisfare la domanda delle persone non a rischio”.

"In attesa di notizie positive, consigliamo quindi alle persone che non rientrano nelle categorie 'a rischio' che vogliono vaccinarsi di rivolgersi in Farmacia per prenotare il vaccino, naturalmente sempre provviste della ricetta del medico curante".