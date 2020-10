Antinfluenzale per i bambini da sei mesi a sei anni

In considerazione della sovrapposizione tra ripresa dei contagi per Covid-19 e inizio della stagione influenzale, quest’anno la vaccinazione antinfluenzale è stata anticipata e raccomandata anche ad altre categorie di persone oltre alle consuete, includendo tra le fasce per cui la vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente anche i bambini da sei mesi a sei anni. In questa fascia d’età è necessario somministrare il vaccino in due volte a distanza di un mese.

I bambini potranno essere vaccinati dal proprio pediatra, ma solo se questo avrà aderito allo svolgimento della campagna antinfluenzale.

I piccoli assistiti dei pediatri che non aderiscono all’iniziativa potranno comunque ricevere la vaccinazione in quanto AsuGi metterà a disposizione, sia in area triestina che isontina, il proprio personale per lo svolgimento delle vaccinazioni antinfluenzali nei bambini da sei mesi a sei anni presso le sedi aziendali in giornate dedicate.

Nei prossimi giorni saranno date le specifiche sulle sedi e sulle modalità di prenotazione.