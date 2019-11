Anziani ‘in’ Movimento a Manzano, Pavia e Tricesimo

Lunedì 11 novembre, grazie al rinnovato finanziamento della Fondazione Friuli, avrà ufficialmente inizio la seconda edizione di Anziani ‘in’ Movimento. Si parte con la distribuzione porta a porta di un flyer informativo, primo concreto strumento per svolgere semplici esercizi fisici. Il progetto ha come obiettivo primario quello di informare e incentivare la popolazione anziana all’aggregazione attraverso l’attività motoria, per migliorare lo stato fisico e mentale dei partecipanti, sensibilizzarli alla prevenzione delle malattie cardio vascolari e invitarli all’aggregazione, quale ‘medicina’ per una vita migliore.

L’organizzazione della Polisportiva Che Spettacolo, avvalendosi delle provate capacità del responsabile scientifico Claudio Bardini e dell’esperienza del cardiologo Duilio Tuniz, si rivolge in questa edizione alla popolazione Over 65 di tre territori della provincia udinese, ovvero i Comuni di Manzano, Pavia di Udine e Tricesimo che hanno sposato con entusiasmo l’evento, concedendo spazi e collaborazione logistica allo staff operativo che svilupperà tre percorsi simili tra di loro: un incontro di presentazione e, a seguire, una serie di lezioni pratiche tra attività motoria, yoga e nuoto.

Overture in calendario lunedì 11 novembre alle 18 nella sede di Insieme Per Odv di piazzale San Giovanni Bosco a Tricesimo, grazie al personale interessamento del vicesindaco e assessore ai servizi sociali Renato Barbalace.

Questo primo incontro con la popolazione, che sarà poi replicato il 18 novembre a Pavia di Udine e il 19 a Manzano, vedrà un’attenta e incisiva presentazione del progetto a 360°, illustrando le lezioni di attività motoria e yoga che impegneranno i partecipanti della cittadina collinare fino a tutto il mese di gennaio 2020. A conclusione della presentazione, assieme a un buffet, i partecipanti saranno invitati alla spontanea aggregazione dalle musiche e dal karaoke del maestro Antonello Gherardi che li porterà a muoversi attraverso il ballo, il più divertente mezzo per svolgere quell’attività motoria così importante per la salute dell’anziano.

Per aderire all’iniziativa, totalmente gratuita, è consigliata la partecipazione alla presentazione nel proprio comune durante la quale basterà compilare il form d’iscrizione, presente anche durante prima lezione pratica.