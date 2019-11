Anziani “'in' Movimento, successo a Pavia di Udine e Manzano

Nelle serate di lunedì e martedì, rispettivamente nella sala parrocchiale di Lumignacco di Pavia di Udine e presso il Foledor del Comune di Manzano, si sono svolte le ultime due presentazioni alla popolazione dell’iniziativa Anziani “in” Movimento, progetto di aggregazione attraverso l’attività motoria organizzata dalla Associazione Che Spettacolo grazie al sostegno della Fondazione Friuli. Malgrado le avverse condizioni metereologiche l’affluenza degli interessati “over 65” è andata ben oltre ogni più rosea aspettativa specialmente a Manzano ove la sala è stata riempita in ogni ordine di posto. Prima delle presentazioni scientifiche del prof. Duilio Tuniz, noto cardiologo di fama nazionale, e del responsabile scientifico del progetto, prof. Claudio Bardini, l’organizzatore Massimo Piubello ha presentato compiutamente l’iniziativa e le sue gratuite attività, motoria nuoto e yoga, dando il giusto merito oltre che lo spazio per i saluti alle locali amministrazioni rappresentate a Pavia di Udine dall’assessore Luigi Palandrani e a Manzano dal primo cittadino Piero Furlani oltre agli assessori Cristina Zamparo e Patrick Stacco. La partecipazione all’iniziativa, aperta alla popolazione over 65, è totalmente gratuita e prevede oltre alla presentazione otto lezioni nei tre comuni teatro del progetto. Primo appuntamento la prossima settimana con il nuoto a Manzano e l’attività motoria a Lumignacco e Tricesimo. Per partecipare è sufficiente compilare la scheda di adesione scaricabile on line o compilabile direttamente alla prima lezione alla quale si desidera partecipare.

Info: www.chespettacolo.info